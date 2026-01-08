Hoy vence plazo para inscripción de cédulas y cambio de puesto de votación en el Huila

Ángel Eduardo Triana, delegado de la Registraduría en el Huila, recordó que hoy es el último día para cambiar el puesto de votación e inscribir la cédula.

Este jueves vence el plazo para que los ciudadanos realicen la inscripción de su cédula o el cambio de puesto de votación en su lugar de residencia, trámite clave para participar en las elecciones de Congreso y Presidencia de la República de 2026.

Así lo confirmó el delegado de la Registraduría Nacional para el Huila, Ángel Eduardo Triana, quien entregó un balance positivo del inicio del calendario electoral en el departamento y reiteró el llamado a no dejar pasar esta última oportunidad.

De acuerdo con el funcionario, la delegación departamental cumplió todas las etapas previstas para el proceso electoral de Congreso, incluyendo el cierre de modificaciones de listas de candidatos, realizado el pasado 15 de diciembre. En total, 12 listas de partidos y movimientos políticos estarán en la tarjeta electoral para la Cámara de Representantes por el Huila, con 47 candidatos en contienda.

Triana explicó que el calendario avanza ahora con el cierre del periodo de inscripción y traslado de puestos de votación, dirigido especialmente a quienes cambiaron de municipio, departamento o lugar de residencia y necesitan actualizar su información electoral.

En Neiva, los ciudadanos pueden realizar el trámite tanto en la sede de la Registraduría como en los quioscos habilitados en los centros comerciales San Pedro Plaza, Santa Lucía, Unicentro y Único, en horario de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Finalmente, el delegado aclaró que ya se realizó el sorteo de la posición de los partidos en la tarjeta electoral, con acompañamiento del Ministerio Público, y que todas las listas inscritas continúan en firme de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026.