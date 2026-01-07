Alta afluencia colapsa inscripción de cédulas en Cúcuta
Ciudadanos denuncian demoras en los puntos habilitados para el proceso
Cúcuta.
La masiva participación de ciudadanos para inscribir sus cédulas comenzó a generar traumatismos en los puntos habilitados por la Registraduría en la ciudad de Cúcuta. Este proceso de inscripción irá hasta el día 8 de enero de 2026.
“En este momento estamos haciendo filas; se encuentran bastante largas y congestionadas, no avanzan muy rápido. Pienso que deberían habilitar más mesas para que fluyan mejor las filas, debido a que hay personas que estamos esperando para irnos a laborar y por el momento solo nos queda seguir esperando aquí parados”, dijo a Caracol Radio Sindy González una de las afectadas.
Otro ciudadano aseguró que, debido a que muchos dejaron el trámite para última hora, se estaría presentando esta situación. “Llevo acá una hora y, a pesar de que la gestión se ha ido demorando un poco, los trabajadores han venido agilizando. De verdad, gracias a Dios, sería excelente si se habilitan otros puntos para no esperar tanto”, manifestó Jeison Claro.
“Me asombró tanta congestión; deberían haber más puntos de inscripción cerca o aquí mismo, otras mesas para poder agilizar más. El día de mañana se cierran estos procesos de inscripción. El problema es que todo se deja para última hora. Eso fue lo que me pasó a mí. Pensé, hoy es siete, no quedan sino dos días. Entonces es mejor hacer las cosas con calma y no tan apurados para que no se congestione tanto. Por el momento, a tener paciencia y a seguir haciendo la fila”, agregó Florelia Bautista.
A la fecha, más de 160 mil personas han realizado el proceso de inscripción de su cédula en el departamento de Norte de Santander.