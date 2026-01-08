Hallan sin vida a Jesús Antonio Cañizales Soto en el embalse de El Quimbo

Autoridades y organismos de socorro realizaron el hallazgo del cuerpo de Jesús Antonio Cañizales Soto en el embalse de El Quimbo, en límites entre Garzón y El Agrado. La Gobernación del Huila anunció refuerzo de seguridad en este corredor vial.

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Jesús Antonio Cañizales Soto en el embalse de El Quimbo, en hechos reportados hacia las 6:30 de la mañana de este jueves, según información entregada por el comandante de la Policía del departamento.

De acuerdo con el funcionario, la víctima había desaparecido desde el pasado 6 de enero, sobre las 11:00 de la noche, y fue localizada por organismos de socorro tras conocerse que presuntamente habría saltado al embalse. Cañizales Soto era oriundo del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.

Casallas explicó que esta persona fue una de las víctimas del hurto de una camioneta ocurrido en la ruta 45, entre los municipios de Garzón y Gigante, a la altura del viaducto sobre el embalse de El Quimbo, ubicado en la vereda Huacanas, límites entre Garzón y El Agrado, a unos 20 minutos del casco urbano.

Las autoridades señalaron que ya se adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del deceso y dar con los responsables de este hecho que ha generado conmoción en el departamento.

Frente a la situación de orden público, el secretario de Gobierno anunció que, tras conversaciones con las administraciones locales y en el marco de los consejos de seguridad, se adoptarán medidas adicionales en este corredor vial, entre ellas puestos de control, mayor vigilancia y solicitudes puntuales a las autoridades competentes.

Finalmente, la Gobernación del Huila rechazó y condenó de manera categórica este hecho violento y reiteró su compromiso de articular acciones con la Policía y el Ejército Nacional para proteger la vida e integridad de los ciudadanos y evitar que se repitan hechos similares en el departamento.