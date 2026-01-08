¿Está en mora con el pago de impuestos?: en Ibagué hay 70% de descuento en intereses

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Hacienda, Ángel María Gómez, reveló que los contribuyentes de los impuestos Predial e Industria y Comercio (ICA) en Ibagué, podrán pagar ahora sus deudas de la vigencia 2024 y de años anteriores con un descuento del 70% en intereses de mora.

“Esto va dirigido a quienes no alcanzaron a pagar con el descuento del 80%, es la gran oportunidad, les queda hasta el mes de marzo para pagar con un descuento del 70%, que también es muy significativo y la diferencia es muy poco frente al beneficio anterior”, afirmó Ángel María Gómez, secretario de Hacienda Municipal.

En el caso del Impuesto Predial, los ciudadanos pueden descargar el recibo con el descuento a través de la página web www.ibague.gov.co, o solicitar la factura de manera personal en la Secretaría de Hacienda de Ibagué, ubicada en la carrera Segunda No. 13-38.

Asimismo, puede recibir orientación y asesoría en la Dirección de Rentas, situada en la carrera Segunda con calle 17 (antiguo edificio del Comité de Cafeteros, cuarto piso). Los horarios de atención en ambas dependencias, son: de lunes a jueves, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde; y los viernes, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

“De la misma manera pueden pagar una, dos o tres vigencias, lo que les alcance el dinero disponible, en febrero pueden pagar el resto, y ojalá, antes de terminar el mes de marzo se puedan poner al día”, destacó.

Con respecto al ICA, los contribuyentes deben hacer la declaración voluntaria del impuesto en la página web de la Alcaldía, imprimir el recibo y pagarlo en alguno de los bancos habilitados para el recaudo.