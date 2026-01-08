Es crucial la defensa del multilateralismo: posición de México tras operación de EE.UU en Venezuela
“Es fundamental la defensa de esos principios: el multilateralismo, la solución pacífica de los conflictos y no las agresiones militares; esa es nuestra postura dentro del Consejo de Seguridad”, dijo Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas.
Héctor Vasconcelos. Foto: Getty Images.
Este jueves, 8 de enero, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, quien se refirió a la posición de ese país frente a accionar militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro.
Vasconcelos enfatizó en que para México “es crucial la defensa del multilateralismo, la solución pacífica de los conflictos y no las agresiones militares”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
