Es crucial la defensa del multilateralismo: posición de México tras operación de EE.UU en Venezuela

Este jueves, 8 de enero, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, quien se refirió a la posición de ese país frente a accionar militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Lea más: Trump no fue a Venezuela a liberar a su gente, sino a liberar su petróleo: Thomas Friedman

Vasconcelos enfatizó en que para México “es crucial la defensa del multilateralismo, la solución pacífica de los conflictos y no las agresiones militares”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

