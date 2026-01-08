Ejército Nacional destruye más de 100 kilos de material explosivo en zona rural de Labranzagrande

Más de 100 kilos de explosivos del ELN fueron encontrados y destruidos por el Ejército Nacional

Labranzagrande

En desarrollo del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, tropas de la Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la ubicación y destrucción de material explosivo en zona rural del municipio de Labranzagrande, en el departamento de Boyacá, como parte de las acciones para contrarrestar el accionar de grupos armados organizados y garantizar la seguridad de la población civil.

La operación fue adelantada por unidades del Batallón de Artillería de Campaña N.° 1 Tarqui, que, tras labores de registro y control en la vereda El Salitre, hallaron cuatro canecas que contenían aproximadamente 100 kilogramos de una sustancia con características similares al ANFO, un explosivo de alto poder destructivo.

De inmediato, las tropas activaron los protocolos de seguridad establecidos, asegurando el área y protegiendo la integridad tanto del personal militar como de los habitantes del sector, con el fin de evitar cualquier afectación a la vida y a los bienes de la comunidad.

Posteriormente, con el apoyo de personal especializado, el material explosivo fue destruido de manera controlada, neutralizando por completo el riesgo que representaba para la población y para las tropas que operan en esta región del departamento.