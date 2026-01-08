Dirigentes fronterizos venezolanos exigen liberación de presos políticos del estado Táchira

Frontera

Dirigentes políticos de Venezuela reiteraron su llamado al Gobierno de ese país para que se ordene la liberación de todos los presos políticos recluidos en distintas cárceles. El pronunciamiento se da tras los recientes anuncios del Gobierno de Estados Unidos y en medio de un nuevo escenario político en el país vecino.

Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional, aseguró en diálogo con Caracol Radio que “llegó el momento de demostrar si existe una verdadera voluntad política y si es real el llamado al diálogo y a la unidad nacional que hizo la presidenta encargada en su discurso ante la Asamblea Nacional. Apostamos a la libertad plena de todos los detenidos, porque lo más preciado que tiene el ser humano es la libertad personal. Nos hemos reunido con los familiares de los privados de la libertad, quienes hoy claman por su excarcelación.”

De igual manera, el dirigente político afirmó que “estamos haciendo seguimiento a todos y cada uno de los casos en distintos momentos y años. Hay personas que llevan ocho años privadas de la libertad, otras cinco y algunas dos años. Por eso exigimos la liberación de todos los venezolanos detenidos por razones políticas.”

Sobre el número de detenidos, Palencia explicó que “entre 800 y 850 venezolanos permanecen privados de la libertad. No contamos con una cifra exacta, ya que los días 30 y 31 de diciembre se registraron algunas liberaciones, pero ese es el número que estamos manejando actualmente.”

Los dirigentes reiteraron que la liberación de los presos políticos debe ser una prioridad del Estado venezolano y señalaron que este sería un paso fundamental para avanzar en un proceso real de reconciliación nacional y respeto por los derechos humanos.