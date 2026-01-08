Diálogo con la comunidad permitió levantar bloqueo en el relleno sanitario de Neiva

Se restablece el servicio de recolección de basuras en Neiva tras levantarse el bloqueo en el acceso al relleno sanitario Los Ángeles.

Luego de una extensa jornada de diálogo y concertación liderada por el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, fue levantado el bloqueo que impedía el ingreso de los vehículos recolectores al relleno sanitario Los Ángeles, permitiendo el restablecimiento total del servicio de aseo y la movilidad en este sector rural del municipio.

La información fue confirmada por el secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara Castro, al término del Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que participaron la Policía Metropolitana, el Ministerio Público —Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo— y varias dependencias de la administración municipal.

Según explicó el funcionario, el diálogo con la comunidad permitió normalizar el acceso no solo al relleno sanitario, sino también a las veredas La Jagua, El Caimán y La Mojarra, en el corregimiento de Fortalecillas, que permanecían afectadas por el cierre de las vías.

Tras más de cinco horas de diálogo, se restableció la movilidad hacia las veredas La Jagua, El Caimán y La Mojarra, en el corregimiento de Fortalecillas. Ampliar

Por su parte, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, destacó que el espacio de concertación permitió atender las principales solicitudes de las comunidades, relacionadas con el reconocimiento y el establecimiento de condiciones especiales para la vinculación laboral en actividades asociadas a la industria petrolera que opera en la zona.

Como resultado del diálogo, se lograron acuerdos clave, entre ellos la concertación interna entre las comunidades, el retiro de posibles denuncias contra manifestantes y la conformación de una mesa técnica con participación de empresas contratistas y Ecopetrol, para avanzar en soluciones de fondo.