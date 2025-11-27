En firme millonaria multa para contratista que incumplió con mantenimiento de helicópteros MI-17

JUSTICIA

El Ministerio de Defensa impuso una sanción económica a la empresa Vertol Systems Company Inc por incumplimientos en la ejecución del contrato 012-2024, destinado a la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

La decisión fue adoptada luego de un proceso administrativo sancionatorio iniciado a partir del informe de supervisión radicado el 28 de agosto de 2025, en el que se evidenciaron múltiples incumplimientos, entre ellos la no entrega de documentación requerida y la omisión de obligaciones técnicas establecidas en los anexos del contrato.

Cabe resaltar que, el proyecto finalizó su plazo de ejecución el 15 de noviembre de 2025.

Multa y devolución de recursos

Mediante la Resolución 001863 del 7 de noviembre de 2025, firmada por el secretario general encargado del Ministerio, Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, la entidad impuso una multa de USD 8.956.468,35 al contratista.

Además, la Resolución 002047 del 14 de noviembre de 2025 confirmó la sanción tras resolver los recursos interpuestos, dejando en firme la decisión el 18 de noviembre de 2025.

Además, se ordenó la devolución del pago anticipado por USD 13.586.872,47, de los cuales solo fueron legalizados USD 2.644.827,72 por bienes y servicios efectivamente entregados. Si la compañía no reintegra los recursos en el plazo de 15 días, el Ministerio iniciará el cobro ante la aseguradora, conforme al artículo 1080 del Código de Comercio.

El Ministerio destacó que todo el trámite se adelantó con estricto respeto del debido proceso, garantizando el derecho de defensa tanto a la empresa contratista como a la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A., quienes presentaron descargos y participaron en la audiencia prevista en la Ley 1474 de 2011.



