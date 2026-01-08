Condenan al jefe de una banda que defraudó en más $800 millones a GAS Natural Vanti

Caracol Radio conoció que a seis años de prisión fue condenado Oscar Geovanny Urrea Contreras, alias “Llavero”, el líder de una banda que defraudó en más de $800 millones a la empresa de gas Natural VANTI S.A., con medidores alterados en establecimientos de comercio en Bogotá y Cundinamarca.

Este hombre llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó ser el líder de una organización delictiva que entre 2022 y 2023 alteró los sistemas de medición del servicio público de gas natural en restaurantes, establecimientos de comidas rápidas, asaderos en Bogotá, Soacha, Mosquera, Funza y otros municipios de Cundinamarca.

Quedó probado que el grupo delictivo ofreció un servicio fraudulento para la disminución del valor de las facturas de Gas natural hasta el 50% o más, a cambio de cada servicio fraudulento instalado recibían alrededor de $6 millones.

La Fiscalía documentó que en los casos donde que se les salía de las manos, a través de inspectores y técnicos que pertenecían a la organización, localizaban las personas que llevan las Órdenes de Servicio (ODS) para sobornarlos y orientar los informes de inspección con el fin de que se omitieran los hallazgos y evitar el reporte del fraude a la empresa Vanti S.A.

“Se identifico a Óscar Urrea alias ‘Brayan’ como la persona que organizaba clientes, definía rutas, asignaba tareas, cobraba por los servicios de manipulación de medidores. La denuncia de Vanti S.A., se le señaló como la persona que encabezaba una estructura criminal dedicada a defraudar el servicio de gas natural en Bogotá y Soacha”, recalco la juez.

Alias “Llavero” fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, defraudación de fluidos, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público, y usurpación de derechos de industria.

La juez negó la prisión domiciliaria.