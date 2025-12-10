Vanti cierra 2025 con 8.900 nuevas conexiones y expansión del servicio residencial en Boyacá

ChatGPT Plus Vanti cierra el año con balance positivo en Boyacá: 8.900 nuevas conexiones, expansión del servicio y proyección de inversión para 2026

Boyacá

El Grupo Vanti, a través de su filial Gas Natural Cundiboyacense, cerrará el año con un balance altamente positivo en Boyacá, impulsado por la expansión del servicio, el crecimiento sostenido en conexiones residenciales y comerciales, y nuevas coberturas en municipios y zonas rurales del departamento.

Juan Sebastián Muñoz, director de mercado residencial de Vanti, confirmó que solo en 2025 se sumaron 8.900 nuevos hogares al sistema en 31 municipios. De estas conexiones, 3.800 correspondieron a proyectos de nueva edificación, mientras que 5.500 fueron ampliaciones de cobertura en zonas ya atendidas como Tunja, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo y Chiquinquirá.

“Con este ritmo de crecimiento, nuestra base de usuarios residenciales superará los 213.000 hogares, un aumento del 5 % respecto al 2024. La expansión del servicio representa calidad de vida, seguridad y eficiencia energética para las familias boyacenses”, afirmó.

El director también destacó la llegada del servicio a nuevos municipios como Mongua, Monguí y Firavitoba, así como el avance en varias áreas rurales donde la demanda continúa creciendo. Según él, este proceso se consolida gracias a la articulación con administraciones locales y a una inversión sostenida en infraestructura.

Muñoz recordó que hoy más de 500 pequeños comercios e instituciones están conectados, mientras proyectos estratégicos siguen en ejecución, como la ampliación del servicio en instituciones educativas y obras urbanas, entre ellas la intervención en la plaza de Villa de Leyva, que tendrá avances clave en marzo de 2026.

En movilidad sostenible, el directivo reportó que ya 1.000 vehículos han sido convertidos de gasolina a gas, manteniendo a Boyacá como uno de los territorios más competitivos del país en precio. “A pesar del entorno nacional, seguimos ofreciendo un costo favorable para los usuarios de gas vehicular, lo que sostiene la preferencia por esta alternativa limpia”, señaló.

Sobre un reciente incidente operativo en la red, Muñoz explicó que fue atendido por el departamento de emergencias y obligó a suspender temporalmente el suministro en un sector puntual. “Fue una situación controlada, sin relación alguna con el abastecimiento de la molécula, que está totalmente garantizado, especialmente para el servicio residencial”, enfatizó.

También hizo un llamado a los usuarios para evitar caer en estafas relacionadas con supuestos cobros o inspecciones obligatorias. “Toda comunicación oficial de Vanti llega únicamente a través de la factura. Allí informamos con seis meses de anticipación la revisión periódica obligatoria cada cinco años y entregamos el listado de organismos autorizados”, explicó.

Para el 2026, Vanti proyecta un plan de inversión cercano a los 10.000 millones de pesos. Se espera conectar alrededor de 4.000 nuevos usuarios en zonas de expansión, de los cuales 2.700 hacen parte del convenio anunciado por el gobernador en agosto y casi 700 corresponden a nuevos usuarios en Chiquizá, un territorio al que la empresa ingresará por primera vez.

Finalmente, Muñoz aseguró que Colombia cuenta con más de seis años de reservas probadas de gas natural y un potencial que podría alcanzar los 100 años si se desarrollan los proyectos recientes y futuros. Aunque el aumento en el uso de gas importado ha tenido impacto en las tarifas, “para la mayoría de familias en Boyacá especialmente estratos 1 y 2 el ajuste no ha superado los 1.000 pesos en la factura mensual”, indicó.

Con estos resultados, Vanti reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura energética del departamento y seguir llevando gas natural seguro, confiable y sostenible a más familias, comercios y territorios de Boyacá.