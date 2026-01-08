Buscan en El Quimbo a caqueteño desaparecido tras doble homicidio

Integrantes de la Defensa Civil adelantan labores de búsqueda en el embalse de El Quimbo para ubicar a Jesús Antonio Canizales. Foto tomada de redes.

Los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda de Jesús Antonio Canizales Rivera, de 48 años de edad y oriundo del departamento del Caquetá, quien permanece desaparecido tras el violento hecho registrado en la noche del martes 6 de enero en el viaducto El Balseadero, sobre el embalse de El Quimbo, en el centro del departamento del Huila.

Jesús Antonio Canizales, de 48 años, permanece desaparecido luego de sumergirse en el embalse El Quimbo. Ampliar

Integrantes de la Defensa Civil de las juntas de El Pital y El Agrado, adelantan un operativo de rastreo en el embalse, luego de que, según información preliminar, el hombre se habría lanzado a las aguas en medio de los hechos que derivaron en un doble homicidio.

En el lugar fueron halladas sin vida dos personas, un hombre y una mujer, ambos oriundos del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá. Las víctimas fueron identificadas como Ovier Martínez, reconocido árbitro de fútbol en esa población, y Yineth Soto Sánchez, quien, de acuerdo con las primeras versiones, era cercana a la familia.

Las víctimas fueron identificadas como Ovier Martínez, reconocido árbitro de fútbol en esa población, y Yineth Soto Sánchez, quien, de acuerdo con las primeras versiones, era cercana a la familia. Foto tomada de redes. Ampliar

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el caso estaría relacionado con un presunto atraco que terminó en doble homicidio. Las víctimas se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux con destino a la ciudad de Medellín, acompañadas por otros familiares.

De acuerdo con los reportes iniciales, el grupo habría sido interceptado por hombres armados en el sector de Río Loro. La alerta a las autoridades fue dada por un menor de 14 años, hijo de una de las víctimas, quien logró huir del lugar.

Durante la jornada del miércoles 7 de enero, los organismos de emergencia realizaron maniobras de rastreo con ganchos y contaron con el apoyo de pescadores arponeros que se sumergieron en el sector señalado; sin embargo, las labores no arrojaron resultados positivos.

Las acciones de búsqueda serán retomadas este jueves 8 de enero, en coordinación con la Alcaldía de El Agrado y la Defensa Civil Seccional Huila, con la esperanza de ubicar al ciudadano caqueteño desaparecido.