Brendan Fraser protagoniza la controvertida película “Familia en Renta”

El 8 de enero llega a los cines “Familia en Renta” (Rental Family) la nueva película de Searchlight Pictures. Dirigida por Hikari, visibiliza un negocio en auge en Japón: las agencias de “familias de alquiler”. El interés de la realizadora por este negocio se despertó en 2018, cuando comenzó a investigar sobre la industria, descubriendo que es una práctica surgida en los años 80 y que está ampliamente difundida en el país nipón.

Protagonizada por Brendan Fraser, Mari Yamamoto, Takehiro Hira, Akira Emoto y Nihi, en “Familia en Renta” Fraser es Phillip de un actor estadounidense que vive en Tokio y consigue un trabajo inusual: se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.

Actualmente, existen alrededor de 300 agencias de familias de alquiler en Japón. A ellas acuden hombres y mujeres de edades diversas, en busca de actores y actrices que puedan cumplir roles familiares y de amistad, y así sobrellevar situaciones sociales concretas. Un novio para presentarle a mamá, un amigo para ir al cine, un esposo para probar la vida de casado por un día… la lista de roles posibles es infinita. “Familia en Renta” (Rental Family) llega a salas de cine colombianas desde el 8 de enero.