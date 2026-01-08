Entretenimiento

Brendan Fraser protagoniza la controvertida película “Familia en Renta”

La directora japonesa Hikari presenta un honesto reflejo de las familias de alquiler, un servicio que salva las apariencias, ofrece apoyo y llena un vacío, aunque solo sea temporal.

Shannon Gorman and Brendan Fraser in RENTAL FAMILY. Photo by James Lisle/Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

Ricardo Bedoya

El 8 de enero llega a los cines “Familia en Renta” (Rental Family) la nueva película de Searchlight Pictures. Dirigida por Hikari, visibiliza un negocio en auge en Japón: las agencias de “familias de alquiler”. El interés de la realizadora por este negocio se despertó en 2018, cuando comenzó a investigar sobre la industria, descubriendo que es una práctica surgida en los años 80 y que está ampliamente difundida en el país nipón.

Cortesía: Searchlight Pictures Película: “Familia en Renta” (Rental Family)

Protagonizada por Brendan Fraser, Mari Yamamoto, Takehiro Hira, Akira Emoto y Nihi, en “Familia en Renta” Fraser es Phillip de un actor estadounidense que vive en Tokio y consigue un trabajo inusual: se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.

Actualmente, existen alrededor de 300 agencias de familias de alquiler en Japón. A ellas acuden hombres y mujeres de edades diversas, en busca de actores y actrices que puedan cumplir roles familiares y de amistad, y así sobrellevar situaciones sociales concretas. Un novio para presentarle a mamá, un amigo para ir al cine, un esposo para probar la vida de casado por un día… la lista de roles posibles es infinita. “Familia en Renta” (Rental Family) llega a salas de cine colombianas desde el 8 de enero.

