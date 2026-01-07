Un equipo de la Liga Colombiana no podrá albergar público: “Es la ciudad más cara para jugar”

La Liga Colombiana durante el 2025 cerró con varias novedades en los estadios del país. Uno de los escenarios deportivos en los que se generaron problemas con el ingreso del público fue el Bello Horizonte - Rey Pelé, donde juega Llaneros.

Sobre la compleja situación habló el presidente del equipo, Juan Carlos Trujillo, en exclusiva con El VBar Caracol.

“No está solucionado todavía. En Villavicencio pasa un tema diferente a otras ciudades y es que el estadio es de la gobernación, pero los impuestos y los costos los tenemos que cancelar a la alcaldía. Nosotros no hemos podido solucionar los impuestos, esta es la ciudad más cara para jugar al fútbol y hasta que eso no se solucione, jugaremos a puerta cerrada. Precisamente por eso no hemos podido no salir a vender abonos, ni poner precios de boletería, esperando un diálogo que tuvo el gerente con el alcalde, esperando a que nos puedan disminuir esa carga impositiva como equipo de la B, teniendo en cuenta lo que estamos luchando, no tenemos como soportarla”, comentó el dirigente.

Esta situación con el estadio Bello Horizonte, no es algo nuevo para el club debido a los elevados costos para abrir sus puertas: “Esto viene desde hace mucho tiempo atrás, habíamos hecho un convenio hace dos años, nos habían bajado al 15% los impuestos, pero nos los volvieron a subir al 20% y ahí estamos. Muy complicado, porque si a las boletas les incrementamos ese 20%, es muy difícil, en el estadio cobran como si estuviera abierto al 100%. Esperemos que una vez subsanemos esto podamos volver a abrir las puertas del estadio, mientras tanto a puerta cerrada nos iremos”.

¿Cómo van los fichajes de Llaneros para esta temporada?

Sobre el fichaje de Luis Marimón: “Estamos en eso, nosotros enviamos una propuesta a Millonarios por el delantero esperando a que nos respondan si la oferta les agrada o no. Estamos en esa tarea, esperemos que se nos pueda dar”, explicó el presidente de Llaneros.

La propuesta que se envió a Millonarios: “Nosotros mandamos la propuesta por un prestado con opción de compra por un año. Con un porcentaje del 50%, me reservo el valor”.

Los jugadores oficializados: “Nosotros confirmamos a Leider Riascos que viene del Tolima, Jhon vásquez que tuvo su paso en Deportivo Cali, Alejandro Moralez que estivo en el Cartagena, Edwin Lazo que viene de la MLS, Juan Jose Ramírez que viene de Millonarios. También Juan Pertuz que paso por Fortaleza, Kelvin Osorio con Pereira, Jhonier Blanco en la parte delantera que estaba por fuera del país y en esa tarea vamos", mencionó Juan Carlos Trujillo.

Las bajas del equipo: “Salieron trece jugadores. Sé van Carlos Sierra, Rangel, Carlos Bogotá, Montes, Mojica, Urueña, Anguló, Valencia y García.”