Más allá de la política, el petróleo le pertenece al Estado venezolano: investigador energético

El 3 de enero del 2026 marcó un hecho relevante en la historia, sobre todo, el Latinoamérica, puesto que se llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro, y la invasión a Venezuela. Esto ha causado múltiples reacciones, siendo en su mayoría, de rechazo e indignación.

Asimismo, se le ha cuestionado a Donald Trump esta intervención, ya que se la ha acusado de que, todo lo realizado hasta ahora, más allá de solo ser una forma de pensar en los venezolanos, en realidad, es más por uno de los recursos naturales más apetecidos en el mundo: el petróleo.

Es así que, en 6 AM, un programa de Caracol Radio, estuvo Luis Pacheco, investigador del ámbito energético, y habló sobre cómo ha sido la producción de petróleo en Venezuela los últimos años y además, realizó varios cuestionamientos al gobierno estadounidense con la reciente invasión.

