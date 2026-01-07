Quienes la rodean, pueden pensar en matarla: líder opositor venezolano sobre Delcy Rodríguez

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Freddy Guevara, dirigente político opositor y ex vicepresidente del Parlamento venezolano, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y las expresiones de Donald Trump sobre su interés en el petróleo venezolano.

Captura de Nicolás Maduro y lo que viene para Venezuela

Señaló que la operación militar que llevó al arresto de Maduro “abre la puerta a una transición democrática”. Aclaró que, aunque el trabajo no está hecho, sí puede terminar en un verdadero cambio en Venezuela.

“Estamos en un momento complejo, tratando de entender todavía. Hay un acuerdo evidente entre Delcy Rodríguez y Trump, fue ella quien entregó a Maduro. Pareciera que esto fue para que ellos quedaran en el poder bajo la premisa de que puedan garantizar algunas cosas”, indicó.

¿Delcy Rodríguez es la indicada para la transición?

Dijo que para ellos, la oposición venezolana, no es el mejor camino, pero deben aceptar la decisión de Estados Unidos, pues fueron los que tomaron las acciones de fuerza, “lo cual habla del deterioro en las fuerzas militares de Venezuela. No hubo ningún militar dispuesto para evitar que eso pasara”.

¿Posición de Delcy Rodríguez es débil ante otros líderes chavistas?

Afirmó que Delcy Rodríguez está entre tres espadas. Por un lado, Donald Trump, por otro Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, y al final la de Rusia, China, Cuba e Irán.

“Las exigencias que está haciendo Trump, implica que ella cambie el sustento del poder de represión que está sustentada por la represión y la cooperación internacional con China, Rusia y demás países”, sostuvo.

Además, señaló que la oposición venezolana no quiere matar a Rodríguez, pero advirtió que “quienes hoy en día la rodean pueden estar pensando en eso (en asesinarla)”.

Apuesta de Delcy Rodríguez con Estados Unidos

Guevara comentó que, conociendo a Delcy y a su hermano, lo que pueden estar pensando es en convencer a EE.UU. a seguir en el poder, “como una especie de China o Arabia Saudita” para producir petróleo y ganar tiempo.

¿Donald Trump se enfoca solo en petróleo venezolano?

“No creo que solo haya hablado de Petróleo (…). Entendemos que la libertad no es gratis. Si los americanos ayudaron a liberar a Venezuela, estamos más que dispuestos a cambiar la asociación con China y Rusia”, concluyó.

