Petrolera estatal PDVSA confirmó negociaciones con EE. UU. para la venta de crudo

La venta se daría de manera similar a la que Venezuela comerció con la petrolera estadounidense Chevron.

PDVSA reduced its exports by 32% in the first half of June this year, compared to the figures achieved in May. Photo taken on 22 June 2018 in Maracaibo, Venezuela, (Photo by Humberto Matheus/NurPhoto via Getty Images)

Venezuela confirmó que está negociando con Estados Unidos la “venta de volúmenes” de crudo, luego de que el gobierno de Donald Trump dijera que controlará la comercialización de petróleo venezolano “indefinidamente”.

Esto que sucede un día después de que el presidente del país norteamericano confirmara un acuerdo para la entrega de hasta 50 millones de barriles de petróleo por parte de Venezuela.

“Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales”, apuntó la compañía, que citó a Chevron.

Estados Unidos se toma la industria petrolera de Venezuela

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, fue quien dijo más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”.

Trump había anunciado la víspera que el gobierno interino Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Los ingresos serán “controlados” por él, precisó.

“Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”, publicó el republicano en su plataforma Truth Social.

Una fuente petrolera dijo bajo anonimato a la AFP que además se prevé el levantamiento de ciertas sanciones en el sector.

El presidente estadounidense dijo estar “a cargo” de Venezuela tras una operación militar a gran escala en Caracas y tres estados del país el 3 de enero que devino en la caída del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde enfrentan un juicio por varios cargos, incluido narcotráfico.

Sometida a un embargo petrolero de Estados Unidos, Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, unos 303.000 millones de barriles en su mayor parte de crudos pesados y extrapesados

