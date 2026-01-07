Petro sale a las calles tras choque con Trump: Wilson Arias y Enrique Gómez debaten en La W

A propósito de las movilizaciones convocadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro para este miércoles, tras los señalamientos del presidente Donald Trump sobre una posible intervención militar en Colombia, pasaron por los micrófonos de la W los candidatos al Senado Wilson Arias, actual senador del Pacto Histórico, y Enrique Gómez Martínez, candidato por Salvación Nacional.

Ambos opinaron sobre la tensión binacional entre Colombia y los Estados Unidos, así como sobre el reto que hizo Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda para que ambos se enfrenten en un debate abierto y público.

Al respecto, Arias defendió a Cepeda y aseguró que siente satisfacción por cómo le ha ido en las encuestas. Incluso, que si no asistir a los debates se tratara de una estrategia, no ha sido una movida errada.

“Yo no hago parte de su comité estratégico de comunicaciones, de modo que mal haría en responder por ellos, pero, por lo pronto, me parece que no está mal. Le ha ido muy bien y si se trata de una estrategia, ha sido suficiente”, dijo Arias.

Por otro lado, aseguró que su candidato ha tomado una postura de demostrar sus propuestas e ir más allá de las discusiones personales, más bien para dar “una discusión atravesada por elementos filosóficos”.

Por su parte, Enrique Gómez lanzó una crítica a Iván Cepeda y defendió la propuesta de Abelardo de la Espriella sobre ir a debate: “El país debe conocer realmente qué piensa Iván Cepeda del futuro de la democracia colombiana. Él es un enamorado político del comunismo y del marxismo bolivariano y creo que hacia allá quiere llevar el país, y el país tiene derecho a conocer eso de primera mano”.

¿Petro hace bien en convocar marchas en medio de la tensión con Estados Unidos?

Sobre la tensión con Estados Unidos y las marchas convocadas por el Gobierno, Arias dijo que el Ejecutivo no está jugando con fuego y que, por el contrario, está respondiendo a una agresión.

“Está respondiendo a una agresión, en este caso, por los dichos altisonantes que ha hecho desde hace mucho tiempo Donald Trump (…) Se ha venido desnudando cada vez más el propósito de Trump, que no es el restablecimiento de la democracia ni la persecución del narcotráfico, sino ir por el petróleo y punto”.

Enrique Gómez cuestionó al Gobierno y aseguró que las marchas tienen motivaciones electorales de cara al 2026: “El Gobierno sigue utilizando los recursos públicos en el proceso electoral, creando una falsa bandera de nacionalismo y, mientras tanto, los delincuentes y criminales campean en más de 400 municipios del país, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo”.

