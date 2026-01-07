Petro podría tener acusaciones en Estados Unidos como le pasó a Nicolás Maduro: Rick Scott

El senador Rick Scott pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Además, se refirió a la situación de Venezuela y Colombia con Estados Unidos.

“Estuve muy emocionado cuando Marco Rubio me llamó y me despertó muy temprano en la mañana para comunicarme que habían arrestado a Nicolás Maduro y que iba a de camino a Estados Unidos”, dijo, afirmando que han venido trabajando por esto hace mucho tiempo.

“No puedo creer en el punto en el que nos encontramos ahora mismo, ya se empieza a ver un cambio en Venezuela, ya vendrán las elecciones donde estoy seguro que va a ganar María Corina Machado”, agregó.

Asimismo, afirmó que Delcy está trabajando con los Estados Unidos porque sabe que si no lo hace irá a prisión.

Por otro lado, reveló que Maduro estaba acusado por los Estados Unidos porque, junto a su esposa, estaban enviando drogas que estaban matando a sus niños. Además, confirmó que estaban llegando criminales de los Estados Unidos enviados por él (Maduro) que atacaban a los niños en su país.

“Es una persona despreciable”, dijo, agregando que “va a pasar en una cárcel por el resto de su vida y si Delcy no cambia, le espera el mismo destino de pasar en prisión el resto de su vida”.

Scott afirmó que aunque le hubiera gustado que Edmundo González hubiera quedado de presidente de inmediato, Donald Trump eligió la transición. “Quiero ser optimista para que próximamente sean las elecciones y que María Corina Machado sea presidente legítima”.

“Gustavo Petro es una persona enferma y despreciable”

En referencia a Colombia y las advertencias que ha lanzado Donald Trump sobre un posible bombardeo en el país, aseguró que no cree que un ataque vaya a pasar.

“No creo que un ataque en Colombia vaya a pasar, se acercan las elecciones y hay democracia. Creo que se va a escoger una persona opuesta, que quiera mejorar las relaciones con Estados Unidos”, dijo.

Asimismo, aseguró que el presidente Petro podría tener acusaciones en Estados Unidos como le pasó a Nicolás Maduro. “Petro es una persona enferma y despreciable. Tiene antecedente terroristas, es de este tipo de personas de la extrema izquierda que no les importa absolutamente nadie, es terrible para Colombia, pero también para Estados Unidos”.

Por último, reiteró que “espera que Colombia haya visto lo devastador que ha sido el país con los 4 años de Gobierno de Gustavo Petro y espero que escojan mejor”.