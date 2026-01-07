Pacientes Colombia pide explicaciones al Gobierno Nacional por cambios en los gestores farmacéuticos

La Asociación de Pacientes Colombia, movimiento que representa a 202 organizaciones de pacientes de diferentes patologías en el país hizo un llamado al Gobierno Nacional frente a la dispensación de medicamentos por parte de la Nueva EPS, ya que a partir del 1 de enero del 2026, Colsubsidio y Medicarte dejaron de prestar servicios a Nueva EPS por deudas pendientes o por finalización de convenios.

Desde la Asociación explicaron que para el caso de Colsubsidio, este gestor farmacéutico atendía a 1.642.000 afiliados en 11 departamentos del país. Aunque Nueva EPS activó un plan de contingencia con seis nuevos gestores, desde el 4 de enero los pacientes denuncian un caos operativo, puntos de dispensación no habilitados e incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos de los pacientes crónicos.

“El Gobierno Nacional ha afirmado repetidamente que transfiere recursos “suficientes” a las EPS. Según la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), Nueva EPS recibe aproximadamente 16 billones de pesos anuales en aportes del régimen contributivo y subsidiado. Sin embargo, existe una contradicción matemática: ¿si los recursos son suficientes, qué están haciendo la plata? ¿por qué no se garantizan los pagos a los prestadores y gestores de medicamentos de una EPS administrada por el Gobierno?”, afirmó Denis Silva, vocero de pacientes Colombia.

“Esta situación afecta a más de 11,5 millones de afiliados en todo el país, que tienen que decidir si compran alimentos o medicamentos, teniendo en cuenta que los medicamentos de alto costo no se venden en las farmacias por su valor y porque históricamente han sido suministrados por el Estado. Es incoherente que desde el Ministerio de Salud se siga defendiendo el discurso de que el dinero alcanza y de que el problema radica en la administración de las EPS”, concluyó Denis Silva, vocero de pacientes Colombia.

“La preocupación está en que las fórmulas se vencen, tienen pendientes, hay personas en condición de discapacidad.Entonces solicitamos a la nueva EPSque sea clara en esta información”, indicó la vocera de pacientes de Nueva Eps, Derly Rodríguez.

Respuesta por parte de Nueva EPS

La EPS se pronunció, y aseguró que avanza en las acciones para garantizar el acceso oportuno y seguro a medicamentos de todos los afiliados, luego de la terminación del contrato de Colsubsidio.

“Mientras se culmina este proceso de transición, invitamos a nuestros afiliados con fórmulas direccionadas a Colsubsidio para que se consulten a través de la página oficial de la EPS. Nuestros asesores gestionarán las fórmulas médicas y el proceso administrativo para la entrega de los medicamentos, asegurando la continuidad de los tratamientos sin interrupciones”, explicaron desde la EPS en un comunicado.