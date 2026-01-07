Fracasa reunión entre el Hospital San Rafael de Tunja y la Nueva EPS: no hubo acuerdo de pago

Deuda de $147 mil millones de la Nueva EPS pone en jaque al Hospital San Rafael de Tunja y obliga a suspender servicios ambulatorios en Boyacá

Tunja

La grave situación financiera que enfrenta el Hospital Universitario San Rafael de Tunja llevó a la suspensión de varios servicios ambulatorios, debido a la millonaria deuda que mantiene la Nueva EPS con la institución, la cual asciende a 147 mil millones de pesos.

El gerente del hospital, Germán Pertuz, explicó que esta decisión se tomó como una medida extrema para proteger la estabilidad financiera del centro asistencial más importante del departamento.

“La deuda de la Nueva EPS con el hospital, con corte a 31 de diciembre, cerró en 147 mil millones de pesos. Pero más grave que el monto es que no tenemos canales efectivos para conciliar cartera ni establecer acuerdos reales de pago”, señaló Pertuz.

Miles de pacientes afectados

La suspensión incluye consultas externas con especialistas, ayudas diagnósticas, tomografías, resonancias magnéticas y cirugías programadas, lo que impacta directamente a cerca de 9.400 pacientes cada mes.

Según explicó el directivo, la Nueva EPS concentra alrededor de 524 mil usuarios en Boyacá, muchos de los cuales son atendidos en el Hospital San Rafael.

“Esta EPS es uno de nuestros principales aseguradores. La falta de pago nos obliga a tomar decisiones dolorosas que, desafortunadamente, terminan afectando a los usuarios, que no tienen ninguna culpa de lo que está ocurriendo”, afirmó.

Fallidos intentos de acuerdo

Pertuz confirmó que la medida fue informada oficialmente a la Secretaría de Salud de Boyacá, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Defensoría del Pueblo. Además, reveló que en una reciente reunión virtual con directivos de la Nueva EPS no se logró ningún avance.

“Ellos manifestaron que no tienen recursos por los múltiples embargos y solo ofrecieron pagar el 70 % de lo facturado mensualmente, cuando la norma exige como mínimo el 80 %. En esas condiciones, el hospital no puede sentarse a negociar”, explicó.

Ante esta situación, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó un plan de contingencia para garantizar la atención de los usuarios, aunque el gerente advirtió que muchos de los servicios que presta el San Rafael no existen en ninguna otra institución del departamento.

Solo urgencias y hospitalización

El Hospital San Rafael continuará prestando con normalidad los servicios de urgencias, hospitalización y cirugías de emergencia, tal como lo exige la ley.

“Las urgencias no se pueden cerrar. Ese servicio está garantizado para todos los ciudadanos, exista o no contrato”, recalcó.

No obstante, los cerca de 9.200 procedimientos ambulatorios mensuales seguirán suspendidos hasta que exista un compromiso serio y verificable de pago por parte de la Nueva EPS.

Impacto en trabajadores y finanzas del hospital

La crisis también está golpeando a los trabajadores del hospital. Según Pertuz, más de 1.600 empleados, entre médicos, especialistas y personal asistencial, se han visto afectados por los retrasos en los pagos.

“Nosotros no cerramos servicios por capricho. Hace un mes llegamos a acuerdos con la Nueva EPS y no cumplieron ninguno. Prometieron giros que nunca llegaron, incluso mencionando supuestos pagos a través de la ADRES, lo cual fue desmentido”, aseguró.

El gerente advirtió que, aunque el hospital logró cerrar el año con buen inventario de medicamentos y equipos gracias a un manejo financiero responsable, el incumplimiento de la EPS ha afectado gravemente el flujo de caja.

“No es justo que el personal de salud, que trabaja turnos de 12 horas o más, tenga que cargar con esta incertidumbre. Nosotros tenemos obligaciones con nuestros trabajadores y con los proveedores, y no podemos seguir operando sin los recursos que legalmente nos corresponden”, dijo.

Llamado al Gobierno Nacional

Finalmente, Germán Pertuz hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los entes de control para que intervengan y se garantice una solución de fondo.

“Esperamos que la Nueva EPS asuma su responsabilidad y se siente con nosotros a establecer un plan de pago serio. El Hospital San Rafael no solo es de Tunja, es de todo Boyacá”, concluyó.