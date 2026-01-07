Nuevo bloqueo vuelve a afectar recolección de basuras en Neiva

Nuevo bloqueo en la vía al relleno sanitario Los Ángeles mantiene suspendido el ingreso de camiones recolectores y afecta la recolección de basuras en varios sectores de Neiva. Foto tomada de las redes.

La empresa Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P. informó que este miércoles 7 de enero de 2026 se presenta nuevamente un bloqueo en la vía que conduce al relleno sanitario Los Ángeles, situación ajena a su operación que continúa afectando el servicio de recolección de residuos en la ciudad.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cierre del acceso impacta directamente la recolección en los corregimientos de Caguán y Fortalecillas, así como en las comunas 6 y 8 de Neiva, sectores que hacen parte de la frecuencia diurna del servicio, programada a partir de las 6:00 de la mañana.

Ciudad Limpia hizo un llamado a la comunidad para que, mientras persista el bloqueo, no disponga los residuos en la vía pública, con el fin de evitar problemas sanitarios y ambientales.

La empresa aseguró que comprende los inconvenientes que esta situación pueda generar y reiteró que se mantendrá informando de manera oportuna sobre cualquier novedad relacionada con la habilitación del paso hacia el relleno sanitario.