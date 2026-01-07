Neiva marchará por la soberanía nacional

Ciudadanos y organizaciones sociales de Neiva se concentrarán este miércoles en el Parque Santander para participar en la movilización nacional en defensa de la soberanía y la democracia.

Desde Neiva, distintos sectores sociales, sindicales y ciudadanos han convocado a una movilización este miércoles 7 de enero, a partir de las 4:00 de la tarde, en el Parque Santander, en el marco de las jornadas nacionales anunciadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, para defender la soberanía nacional.

La convocatoria se da en medio del ambiente de tensión internacional generado por la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y los pronunciamientos del expresidente Donald Trump, situación que, según organizaciones sociales, representa una amenaza para la estabilidad y la autodeterminación de los pueblos de la región.

El presidente Gustavo Petro invitó a los colombianos a concentrarse en plazas públicas del país como un acto simbólico de respaldo a la democracia y la soberanía. Además, anunció que se dirigirá al país desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, e hizo un llamado a izar la bandera de Colombia como símbolo de unidad nacional.

A esta jornada se sumó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su presidente nacional, Fabio Arias, confirmó el respaldo de la organización sindical a las movilizaciones. En el Huila, el presidente de la CUT subdirectiva, Juan Pablo Tovar, reiteró la invitación a participar de manera pacífica en la concentración prevista en la capital huilense.

Las autoridades locales han sido informadas sobre la jornada, mientras los organizadores reiteran que se trata de una movilización ciudadana y pacífica.