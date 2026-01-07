MinJusticia asegura que no tienen conocimiento de proceso judicial alguno contra Petro en EE.UU.

MinJusticia señala que no tienen conocimiento de proceso judicial alguno contra Petro en EE.UU.

En entrevista con La W, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, se refirió a la complicada situación política con Estados Unidos y aseguró que, a diferencia de lo ocurrido con Nicolás Maduro, no tienen conocimiento de algún proceso penal contra el presidente Gustavo Petro en ese país.

“De ninguna manera tenemos conocimiento de algún proceso aperturado de alguna solicitud de alguna corte en Estados Unidos que amerite algo tan traído de los cabellos en este momento, como es legitimar que una autoridad americana se llevara al presidente de los colombianos” señaló el ministro.

Además, y al margen de la crisis política con el país norteamericano, el ministro de Justicia aseveró que los canales de colaboración y cooperación con Estados Unidos en materia de narcotráfico se mantienen.

“Nosotros no hemos roto en ningún momento los canales de comunicación que tenemos con el gobierno americano, ni de manera directa con el Consejo Nacional de Seguridad, la colaboración no se da en esta coyuntura. Recuerden bien lo que hemos hecho en materia de fentanilo, lo que hemos venido haciendo con la aspersión con drones” dijo.

MinJusticia califica como “desafortunado” el silencio de las cortes y el Congreso

Otro de los puntos sobre los que se refirió el ministro de Justicia en la entrevista es las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti en la que llamó “narcos” a las Altas Cortes y el Congreso por no salir a rechazar las amenazas del presidente Trump al presidente Gustavo Petro.

Para Andrés Idárraga, la falta de respaldo de las demás cabezas de los poderes públicos al presidente Petro resulta desafortunado, extendiendo la solicitud para que por ejemplo, el Registrador Nacional se pronuncie.

“Yo personalmente quisiera que ellos le dijeran a la ciudadan si están de acuerdo o no con lo que está pasando. Yo espero una postura institucional de todas las ramas del poder público. (…) nosotros esperamos que de verdad hayan pronunciamientos pronto, pero como le digo, sin pasiones algo muy institucional que demuestre que estamos de acuerdo en que en Colombia la tradición democrática se tiene que respetar” agregó.

Finalmente se refirió a la denuncia contra varios congresistas por sus afirmaciones aprobando una eventual intervención militar de Estados Unidos en Colombia. Para Idárraga dichas atestaciones resultan lamentables.

Escuche la entrevista completa a continuación:

