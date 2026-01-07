Manchester City resbala con Brighton y le cede terreno al Arsenal: así queda la tabla en Premier. (Photo by Clive Mason/Getty Images) / Clive Mason

¡Sorpresa en la Premier League! La jornada 21 del campeonato continuó este miércoles 7 de enero con el inesperado empate 1-1 entre Manchester City y Brighton en el Etihad Stadium, resultado que le abre la puerta al Arsenal para seguir sacando ventaja en la punta.

Justamente sobre el desarrollo de este compromiso, los dirigidos por Pep Guardiola se encargaron de abrir la cuenta a los 41 minutos, gracias a una pena máxima revisada en el VAR. Erling Haaland se hizo cargo de la ejecución y no falló.

Pero la alegría duró poco, cumplidos 60 minutos de juego, Kaoru Mitoma recibió por sector izquierdo, recortó hacia adentro para evadir su marca y de pierna derecha decretó la paridad definitiva en Manchester.

Con este resultado, el City llega a 43 unidades y se queda a 5 del líder Arsenal, que jugará el jueves 8 de enero un partidazo frente al Liverpool en el Emirates Stadium.

