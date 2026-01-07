Cartagena

IPCC abrió convocatoria artística y cultural para Fiestas de la Candelaria en Cartagena

Para la vigencia 2026, el instituto destinará un total de $198.620.000, distribuidos en dos líneas de participación

Colprensa

Con el propósito de fortalecer la preservación, circulación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial asociado a una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), abrió oficialmente la convocatoria artística y cultural “Candela Viva 2026”, en el marco de las Fiestas Tradicionales de Nuestra Señora de la Candelaria.

Esta convocatoria invita a artistas, colectivos, gestores culturales y organizaciones sin ánimo de lucro a presentar propuestas que dialoguen con los sentidos simbólicos, comunitarios y patrimoniales de esta festividad, integrándose a la agenda cultural del Distrito entre el 23 de enero y el 28 de febrero de 2026, en barrios, corregimientos, espacios públicos e infraestructura cultural de la ciudad.

50 estímulos para la cultura viva de Cartagena

Para la vigencia 2026, el IPCC destinará un total de $198.620.000, distribuidos en dos líneas de participación:

• Línea de Circulación: 35 estímulos por $100.250.000 para propuestas de danza, música, artes escénicas, cine, audiovisuales y medios interactivos, y literatura.

• Línea de Concertación: 15 estímulos por $98.370.000 para festivales, fiestas y festejos comunitarios, incluyendo los Festivales Comunitarios del Frito, como expresión viva del patrimonio gastronómico cartagenero.

En total, se seleccionarán 50 propuestas que aporten a la salvaguardia de las tradiciones, la participación comunitaria y la dinamización cultural de los territorios￼.

Una apuesta por la identidad y la participación

“Con Candela Viva reafirmamos que la cultura es un derecho y un motor de desarrollo. Esta convocatoria protege nuestras tradiciones, activa los territorios y reconoce el trabajo de quienes mantienen viva la memoria cultural de Cartagena, desde los barrios y corregimientos”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó el alcance de la convocatoria:

“Candela Viva 2026 es una invitación a crear, narrar y celebrar lo que somos. Aquí confluyen la música, la danza, la palabra, la escena, el audiovisual y las fiestas comunitarias como expresiones del patrimonio inmaterial. Esta convocatoria reconoce la rentabilidad social de la cultura y su impacto en la cohesión comunitaria y la economía creativa local”.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán postularse:

• Personas naturales mayores de 18 años con mínimo dos años de residencia en Cartagena, sus corregimientos o zona insular.

• Grupos constituidos con trayectoria artística y cultural.

• Entidades sin ánimo de lucro con domicilio en Cartagena y objeto social cultural.

Fechas clave

• Apertura: 6 de enero de 2026

• Cierre de inscripciones: 14 de enero de 2026, a las 4:00 p. m.

• Publicación de resultados: 23 de enero de 2026

Las inscripciones y términos completos están disponibles en: https://convocatorias.ipcc.gov.co/convocatorias/candela-viva-2026

Con Candela Viva 2026, Cartagena enciende nuevamente sus tradiciones, fortalece su agenda cultural y celebra, desde el arte y la comunidad, la riqueza de su patrimonio inmaterial.

