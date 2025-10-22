Beéle y su histórico récord en 6 Movistar Arena: los asistentes superan la población de estos países

El Movistar Arena de Bogotá, uno de los recintos más modernos e icónicos de Colombia, cuenta con una capacidad máxima para 14.000 personas y se ha consolidado como un epicentro del entretenimiento, la cultura y los grandes espectáculos en Latinoamérica.

Cabe destacar que el cantante colombiano Beéle protagonizará un acontecimiento histórico, al presentarse en seis fechas consecutivas, los días 14, 15, 16, 17, 26 y 27 de noviembre del 2025, con las cuales podría reunir un total estimado de 84.000 espectadores, una cifra que denota su creciente popularidad nacional e internacional.

Este número resulta especialmente llamativo si se compara con la población de varios países y territorios dependientes oficialmente reconocidos, cuyos habitantes son menos de 84.000 personas.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que la magnitud de este logro posiciona a Beéle como una de las grandes figuras de la música en español, pero también pone en perspectiva el impacto cultural y económico que un artista puede generar por medio del arte, en un escenario emblemático como el Movistar Arena.

¿Qué significan los seis conciertos de Beéle en noviembre de 2025 para el panorama musical colombiano?

El cantante cartagenero Beéle, uno de los exponentes más destacados de la nueva ola del afrobeat, dancehall y ritmos caribeños, que se mezclan con pop y reguetón colombiano, protagonizará este acontecimiento sin precedentes como resultado de las ventas de su gira “Borondo”.

Este performance combina ritmos caribeños con sonoridades globales y marca un punto de inflexión en la carrera del cantante, consolidándolo como figura internacional. Más allá del éxito comercial, estos conciertos reflejan la consolidación de un movimiento musical joven que redefine la identidad sonora de Colombia ante el mundo.

Tenga en cuenta que esta puesta en escena incluirá elementos visuales inmersivos, pantallas de alta resolución y una narrativa que recorre las raíces del artista, desde sus inicios en Cartagena hasta su proyección global.

Asimismo, se espera la participación de invitados especiales y la interpretación de temas inéditos. Esto incrementa la expectativa del público, ratifica la fuerza del talento colombiano contemporáneo y expone la capacidad del Movistar Arena para convertirse en un epicentro de experiencias culturales de alcance internacional.

¿Qué hace del Movistar Arena una obra destacada en arquitectura, ingeniería y sostenibilidad?

El Movistar Arena de Bogotá, inaugurado en 2018 sobre la base del antiguo Coliseo El Campín, muestra la transformación del patrimonio urbano en un referente contemporáneo del entretenimiento.

Cuenta con una capacidad para entre 13.000 y 14.000 personas; fusiona la historia arquitectónica de la ciudad con los más altos estándares tecnológicos en acústica, iluminación y confort.

Por otra parte, conservó cerca del 70 % de la estructura original, integrándola con materiales de última generación que garantizan seguridad y eficiencia estructural. Además, su diseño multifuncional permite albergar conciertos, espectáculos artísticos, eventos deportivos y corporativos, proyectando a Bogotá como un punto estratégico en las rutas internacionales de grandes artistas.

Desde el enfoque de la ingeniería civil, esta estructura destaca por su innovadora envolvente de cojines de ETFE, un material translúcido que regula la temperatura, optimiza la luz natural y transforma la fachada en una superficie cambiante de color e identidad.

También cuenta con la certificación LEED Silver, respaldada por sistemas de recolección de aguas lluvias, iluminación 100 % LED, ventilación bioclimática y un modelo sostenible que lo posiciona como uno de los recintos más eficientes y ecológicos en Latinoamérica.

En este contexto y frente a la posibilidad de hacer ‘sold out’ en 6 Movistar Arena, en Caracol Radio surgió interés por saber cuáles países tienen menos habitantes, en cifras aproximadas basadas en los censos más recientes de cada país, en comparación con las 84.000 personas que probablemente podrán asistir a las 6 fechas en este icónico recinto de la capital colombiana.

Lista de países y territorios dependientes con población menor a la capacidad de 6 Movistar Arena de Bogotá