Entregaron nueva cancha deportiva en Villas de la Candelaria: se invirtieron más de $2000 millones

Como muestra de que en el 2026 continúa la transformación de escenarios que arrastraban completo abandono, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en compañía del director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), Campo Elías Therán, hizo entrega oficial de la nueva cancha de Villas de la Candelaria.

La obra abarcó la construcción de una cancha sintética de fútbol 6, cerramiento de alto impacto, graderías cubiertas, una zona de gimnasio al aire libre con máquinas biosaludables y áreas de calistenia, área infantil, andenes, espacios de circulación, senderos peatonales internos y externos, además de sistema de iluminación y siembra de plantas nativas.

La intervención, que abarcó más de 2.800 metros cuadrados y contó con una inversión de $2.054 millones, financiados por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena- IDER, también destaca la generación de 78 empleos directos como parte de la consolidación del llamado cemento social en cada una de las obras promovidas por el Distrito.

“Con esta gran obra arrancamos 2026 con el pie derecho, pues este será un gran año de transformaciones y entrega de obras que cambiarán y dignificarán muchas realidades difíciles que se sortean en nuestros barrios, especialmente, con el fortalecimiento del deporte y la recreación, que es un gran motor de unión familiar, buenos proyectos de vida, encuentro vecinal y salud para nuestros adultos mayores”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Recuperamos un potrero de puro monte y barro para transformarlo en un poderoso y gran escenario deportivo para el disfrute de miles de personas y de habitantes de barrios aledaños. De eso se trata cuando decimos que lo mejor está por venir”.

Por su parte, el director del IDER, Campo Elías Therán, también se refirió a la importancia de un espacio materializado desde las peticiones y anhelos de la comunidad.

“En una visita que tuvimos con el señor alcalde, cuando esto era un potrero, la misma comunidad nos manifestó la necesidad de un espacio recreo-deportivo como este. Esta no es sola una cancha deportiva. Es mucho más que eso: es un punto de encuentro, un club social para el disfrute de todos y nos llena de alegría que hoy sea una realidad”, dijo Therán.

El espacio donde se ejecutó la obra era un lote invadido por el monte, mosquitos y malas condiciones. Hoy, gracias al compromiso de la administración del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, se transforma en un escenario digno para el deporte, la recreación y la vida comunitaria.

El nuevo escenario deportivo, construido desde cero por el Gobierno distrital, hace parte de una visión decidida del alcalde Dumek Turbay por el desarrollo equitativo de la infraestructura recreativa en Cartagena que, recientemente, también incluyó la entrega de un nuevo escenario deportivo en el barrio Fredonia.

Además de Villas de la Candelaria, zonas como Portales de Alicante, El Pozón y Villa Zuldany también hoy se ven beneficiados por esta completa intervención para el deporte y la recreación.