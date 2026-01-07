En carreteras de Bolívar policía incautó base de coca e insumos para fabricar drogas sintéticas

En desarrollo de labores de control y registro a vehículos de transporte público, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, logró la captura de dos personas y la incautación de sustancias ilícitas en la vía San Onofre–Cartagena.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 62, sector del peaje de Gambote, jurisdicción del municipio de Arjona, donde uniformados interceptaron un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín–Cartagena. Durante la inspección a los pasajeros, se hallaron en un maletín 2,5 kilogramos de base de coca y 20 frascos de ketamina, sustancia utilizada para la fabricación de drogas sintéticas tipo tusi.

Los capturados, identificados como Jonathan Correa Henao y Michaell Orrego Agudelo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, destacó que este resultado hace parte de la estrategia de control integral en los principales corredores viales del departamento. “Nuestra prioridad es cerrarles el paso a las estructuras criminales que pretenden utilizar el transporte público para mover drogas y afectar la seguridad ciudadana”, afirmó.

Estas acciones se enmarcan en los planes operativos permanentes que adelanta la Policía Nacional para contrarrestar el narcotráfico y otros delitos conexos, fortaleciendo la vigilancia en peajes, terminales y ejes viales estratégicos. La institución reiteró su compromiso con la protección de la vida, la legalidad y la convivencia en el territorio bolivarense.

Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a los usuarios de las vías y al sector transportador para que continúen colaborando con las autoridades, denunciando oportunamente cualquier comportamiento sospechoso que contribuya a prevenir el delito y a mantener seguras las carreteras del departamento.