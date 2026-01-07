El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El petróleo no les pertenece, no les debemos nada”: exministro de Hugo Chávez a EE.UU.

Rafael Ramírez, quien se desempeñó como ministro de Petróleo de Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez y expresidente de PDVSA, conversó con El Reporte Coronell de La W a propósito de la incursión militar de Estados Unidos que llevó a la captura de Nicolás Maduro, además de revelar cómo funcionaba la economía del vecino país en el auge del petróleo.

Captura de Nicolás Maduro

“Nicolás Maduro ha convertido a nuestro país en un país paria, un país sin ningún tipo de poder nacional, sin instituciones, un país aislado de nuestra región y propenso a sufrir cualquier tipo de agresiones. Lo más grave es que las fuerzas aéreas norteamericanas se pasearon por el Valle de Caracas sin que ninguno de los sistemas antiaéreos sofisticados de los que posee Venezuela funcionaran”, dijo.

Ante la falta de reacción de las Fuerzas Militares de Venezuela, Ramírez dejó ‘abierta la puerta’ a la especulación a sobre lo que pasó: “si fue una intervención o fue una entrega”.

Mencionó también que esta operación de EE.UU. deja un mal precedente y pone en riesgo a los países latinoamericanos.

¿Maduro debe ir a la cárcel?

“Claro. Nicolás Maduro debería rendirle cuentas a la justicia venezolana”, afirmó.

Crisis en el sistema petrolero venezolano y control de EE.UU.

Contó que, con la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro se propuso como objetivo controlar a todas las instituciones económicas en Venezuela.

“Él quería el control del país y arremetió contra PDVSA. No solo me sacó a mí y nos persiguió, sino que persiguió a más de 150 trabajadores y gerentes”, aseguró.

Resaltó que la producción de Petróleo con la llegada de Maduro al poder cayó súbitamente, pasando de 3 millones de barriles a 1.7 millones.

“Maduro militarizó la empresa, ha estado manejada por sectores militares sin capacidad”, señaló.

Agregó que a la producción de petróleo siguió cuesta abajo, llegando a 500.000 barriles en 2020. “Luego subió por la entrada de Chevron a los 900.000”.

“Hemos perdido una capacidad de 70% de capacidad productiva, básicamente porque PDVSA está privatizada”, comentó.

Tomando como base esas cifras, reveló que lo sorprendió que Donald Trump haya dicho que esperan entre 30 y 50 millones de barriles de Venezuela. “¿A cuenta de qué?, ¿como pago de qué?”.

Donald Trump y los 50 millones de barriles de petróleo venezolano

“Él tiene que hacer su discurso, porque tiene que mostrar éxito en su cuestión. Pero el petróleo es de los venezolanos. El petróleo no es de él, no les pertenece, ni le debemos nada”, expresó.

No obstante, mencionó que la posición de Delcy Rodríguez y lo que le pide Trump es que derogue la Constitución vigente para cambiar las leyes petroleras, algo que, según él, tendrá un costo político muy grande y ella no cuenta con fuerza política importante.

“Tú no te puedes permitir entregar el petróleo, la única cosa que podemos tener nosotros para sostener nuestra economía”, aseveró. Aprovechó para comparar la economía colombiana con la venezolana, siendo la de Colombia más diversa.

Escuche la entrevista completa aquí: