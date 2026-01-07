Detonación controlada de cilindro con bandera del ELN genera alerta en La Plata, Huila

Unidades del Ejército Nacional acordonan el sector donde fue detonado de manera controlada un cilindro con bandera alusiva al ELN en La Plata, Huila.

Una situación de alerta se registró en el municipio de La Plata, Huila, tras el hallazgo de una bandera alusiva al ELN junto a un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por unidades del Ejército Nacional, según confirmó el secretario de Gobierno departamental, Juan Carlos Casallas.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por el comandante de Policía del Huila, el procedimiento se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, sin que se reporten personas heridas ni afectaciones a la infraestructura. Las autoridades señalaron que este hecho tendría como objetivo generar temor en la población civil.

La zona fue acordonada de manera preventiva, mientras se adoptan medidas adicionales para evitar nuevos hechos que atenten contra la comunidad o la fuerza pública.

De otro lado, el secretario de Gobierno informó sobre dos bloqueos registrados en la vía Yaguará–Neiva. Uno de ellos corresponde a una manifestación de la Unión Sindical de Copetrol, cuyos integrantes exigen el cumplimiento de acuerdos laborales previamente pactados. El segundo bloqueo es adelantado por habitantes del sector, quienes denuncian malos olores y presunta contaminación generados por actividades de incineración de residuos.

Ante esta situación, se solicitó al alcalde del municipio de Palermo convocar de manera urgente un Puesto de Mando Unificado (PMU), con el fin de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, así como la libre movilidad de los demás ciudadanos, conforme a los protocolos establecidos.