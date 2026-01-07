Confirman muerte de menor de 14 años en hecho violento en zona rural de Palermo, Huila

Alcalde de Palermo, Kleyver Oviedo Farfán, entregó el balance del consejo extraordinario de seguridad tras el homicidio de un menor en el sector rural del río Tune.

Un menor de 14 años perdió la vida tras un hecho violento registrado el pasado 4 de enero en el sector del río Tune, cañón de Los Ídolos, zona rural del municipio de Palermo, Huila. Así lo confirmó el alcalde municipal, Kleiver Oviedo Farfán, al término de un consejo extraordinario de seguridad realizado para analizar la situación y adoptar medidas inmediatas.

Según explicó el mandatario, las autoridades manejan varias hipótesis sobre lo ocurrido, entre ellas un posible cruce de disparos en medio de disputas que se vienen presentando en el municipio. El caso está en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la SIJÍN y demás organismos de seguridad.

El alcalde anunció la activación de un plan de recompensas para quienes suministren información que permita esclarecer el crimen y dar con los responsables. Además, la administración municipal asumirá los gastos funerarios y brindará acompañamiento a la familia del menor fallecido.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra el refuerzo del pie de fuerza, mayor presencia de Policía y Ejército, instalación y articulación de cámaras de seguridad, dotación de tres motocicletas adicionales y vehículos para mejorar la capacidad de reacción, especialmente en zonas rurales y corredores estratégicos como la vía Palermo.

Las autoridades también evaluaron otros hechos recientes de seguridad, como la captura de cuatro personas por el hurto de una motocicleta, y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa, especialmente en sectores de afluencia turística donde se han detectado problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas.