Comunidades del Sur del Huila protestan por persistentes malos olores de industria cárnica

Habitantes de varias veredas del sur del Huila se manifestaron en la vía Juncal–Yaguará para exigir soluciones frente a los malos olores generados por una industria cárnica.

Habitantes de varias veredas del área de influencia del corregimiento de El Juncal, en jurisdicción del municipio de Palermo (Huila), adelantaron este miércoles una manifestación pacífica sobre la vía Juncal–Yaguará, en protesta por los constantes malos olores que, aseguran, provienen de una industria cárnica dedicada al procesamiento de residuos de pescado.

La protesta fue liderada por propietarios y residentes de sectores como Villajuncal, Papagayo y El Juncal, quienes denuncian que esta problemática se presenta desde hace varios años sin que, hasta el momento, se adopten soluciones efectivas por parte de las autoridades ambientales ni de la empresa señalada.

José Marín Moreno, vocero de la comunidad, afirmó que los olores nauseabundos afectan gravemente la calidad de vida de niños, adultos mayores y familias que residen en la zona, así como espacios recreativos cercanos. Según explicó, la industria opera cerca de 20 horas al día, intensificando el impacto ambiental sobre las comunidades vecinas.

Los manifestantes aclararon que no solicitan el cierre de la empresa, sino la implementación de tecnologías y medidas adecuadas para el control y tratamiento de los olores, con el fin de garantizar una convivencia armónica entre la actividad industrial y la comunidad.

Finalmente, hicieron un llamado a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y a la Alcaldía de Palermo para que intervengan de manera urgente, realicen los controles correspondientes y exijan mejoras en los procesos operativos de la industria.