Cerac advierte recrudecimiento de drama humanitario en Catatumbo por crisis en Venezuela

En entrevista con W Radio, el director del CERAC, Jorge Restrepo, se refirió a la situación de orden público en el Catatumbo y otras zonas del país.

Restrepo manifestó que por cuenta de la crisis política en Venezuela, se podría recrudecer la crisis debido a la falta de control de la frontera, por parte de ese país, para destinar más recursos a su delicada situación interna.

“Lo que vamos a continuar viendo es un deterioro de la situación de seguridad no solamente en el Catatumbo, sino en toda la frontera desde La Guajira, con un énfasis o con un foco en el Catatumbo, en el sur del Cesar, tal vez algo en el norte de la Guajira” sentenció Restrepo.

Además, hizo hincapié en la afectación para los planes de atención en La Guajira luego de la caída de varios de los decretos de conmoción interior, por ejemplo en materia de sustitución de cultivos.

“Claramente es insuficiente tanto lo uno como lo otro. Hoy en día no se ha visto, no se conoce aún una reducción drástica y una sustitución drástica de esos cultivos y no ha habido un mejoramiento de la seguridad”, afirmó.

Restrepo asimismo cuestionó las demoras en la atención de las alertas tempranas que son un mecanismo para evitar estas situaciones humanitarias.