Capturan a presunto implicado en homicidio ocurrido en la Avenida Circunvalar de Pitalito

Uno de los presuntos sicarios fue capturado por la Policía Nacional cuando huía en una motocicleta tras el ataque armado en la Avenida Circunvalar de Pitalito.

Gracias a la reacción oportuna de la Policía Nacional y al apoyo de la ciudadanía, fue capturado un presunto implicado en el homicidio de Wilson Alexis Bravo Cabezas, de 41 años, ocurrido en la Avenida Circunvalar del municipio de Pitalito, sur del Huila.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas se movilizaban en un vehículo Toyota de color rojo desde la vereda Cuneca, cuando fueron interceptadas por varios hombres que se desplazaban en dos motocicletas. Los atacantes habrían accionado armas de fuego en repetidas ocasiones contra el conductor, quien falleció en el lugar, mientras que su acompañante, una mujer de 40 años, resultó lesionada.

En medio del ataque, la mujer —esposa de la víctima— se lanzó del vehículo en movimiento, sufriendo heridas que obligaron su traslado inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Tras el hecho, y en el marco del modelo del servicio de Policía orientado a las personas y los territorios, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 31 años, de nacionalidad extranjera, quien presuntamente estaría vinculado con el ataque. Durante el procedimiento fue incautada una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el delito.

La víctima fatal fue identificada como Wilson Alexis Bravo Cabezas, oriundo del departamento del Caquetá, quien registraba antecedentes judiciales por concierto para delinquir agravado, relacionados con la financiación de grupos terroristas y organizaciones criminales.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer plenamente los móviles y responsables del hecho.