Caldas registra 48 personas lesionadas por pólvora, lo que representa un incremento del 35%

Manizales

La Dirección Territorial de Salud de Caldas reitera su compromiso con la vigilancia del evento de quemados por pólvora, en este momento de enero de 2026, el departamento registra 48 personas lesionadas por pólvora, lo que representa un incremento del 35%

Así lo informó Jorge Rubio Jiménez, subdirector de Salud Pública de la Territorial , quien –además- señaló que actualmente seis personas permanecen hospitalizadas a causa de la gravedad de sus lesiones.

Dentro de los casos recientes, se reportó un evento notificado por el departamento del Tolima, correspondiente a un adulto joven de 31 años, quien sufrió quemadura de segundo grado en la mano por la manipulación de un artefacto conocido como volador, esto en hechos ocurridos en el municipio de Riosucio.

Ante este panorama, desde la DTSC se hace de nuevo un llamado urgente a la comunidad caldense para reforzar las medidas de prevención y evitar nuevos casos.

Las autoridades de salud reiteran que la pólvora no es un juego y que su manipulación pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, por lo que insisten en que las familias celebren de manera responsable y sin el uso de estos artefactos