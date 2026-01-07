Bajo aguas negras y lodo están algunos barrios del sur de Bogotá

Bogotá D.C

Al menos 30 viviendas y negocios resultaron inundados debido a las lluvias torrenciales en la tarde y noche de este 6 de junio que causó estragos sobre toda la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Américas , en la localidad de Kennedy.

Los habitantes no pudieron dormir ya que todo el sector se inundó, por lo que tuvieron que salir a ayudar evacuar el agua con baldes, escobas y con lo que se encontraban.

Al día siguiente, la zona ya no estaba inundada pero sí llena de barro a causa del desborde de aguas negras.

“Tratamos de levantar la nevera en el agua empozada, los muebles todos dañados, las camas dañadas, la lavadora no la alcanzaba a levantar porque el agua nos llegaba más arriba de los pies. Desde anoche estamos tratando de limpiar”, aseguró Dayana, que vive en el sector con su pareja y 4 hijos.

Consecuencias económicas y de salud

Millonarias pérdidas dejó esta emergencia en el suroccidente de Bogotá, desde muebles, camas, neveras y computadores. Pero lo que realmente preocupa a los habitantes son las consecuencias en cuanto a la salud.

“Son aguas negras, super infectadas porque las alcantarillas están tapadas. Olía a fétido y todavía. Amanecimos con dolor de garganta por la misma contaminación que hay”, relató Adela.

La sobrina de Adela de 8 años perdió toda su ropa debido a las inundaciones, por lo que pide ayuda a las personas para que la menor pueda vestirse.

Ayudas insuficientes

Aunque desde el IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático) indicaron que atendieron la emergencia y entregaron ayudas a las familias, los habitantes aseguran que no fueron suficientes.

“Llegaron, nos anotaron y con un baldesito, dos traperos y desinfectante y ya, sigan limpiando”, aseguró Dayana.

Durante toda la noche y la madrugada, los habitantes lucharon contra las aguas negras y el barro.

Causas de las inundaciones

Los habitantes aseguran que es la primera vez que se inunda esa zona del sector de María Paz y lo atribuyen a la reciente obra inaugurada por parte de la Alcaldía.

El pasado 31 de diciembre, el alcalde Carlos Fernando Galán, inauguró la glorieta que conecta la Avenida Ciudad de Cali con la Avenida Las Américas. Sin embargo, para los habitantes esto afectó las redes de aguas lluvias y de alcantarillado.

“Los señores de los consorcios de este trabajo no hicieron las acometidas antes de pavimentar y tienen unas motobombas pero es insuficiente. Está comprobado que no tiene desagüe porque se inundaron más de manzanas del barrio. Aquí tenía que haber un pozo recolector, pero no lo hay, las obras lo dejaron tapado y no lo hicieron”, aseguró un habitante de la zona.

Desde el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) , aclararon que en efecto están construyendo las redes pluviales que estarían listas para el mes de marzo.

Mientras tanto, el consorcio encargado de la obra se comprometió con la comunidad a instalar 4 motobombas y desplazar un carrotanque para la limpieza del barrio.