Instalan una tercera bandera del ELN en el Suroeste de Antioquia; la reciente fue en Jardín

Jairdín- Antioquia

Este miércoles 7 de enero se reportó la instalación de otra bandera alusiva al grupo ilegal ELN en el Suroeste de Antioquia, en el municipio de Jardín. El pasado martes se había denunciado una situación similar en la población de Andes, en dos puntos diferentes. Una fue en el sector El Porvenir, sobre la vía que comunica al municipio de Andes con el corregimiento de Tapartó, y el segundo en la vereda Quebrada Arriba.

Según el reporte de este hecho, la mañana de este miércoles la comunidad denunció que una bandera del ELN fue instalada en una vía terciaria de la vereda Verdún del municipio de Jardín. Al sitio llegó el Ejército para revisar la zona e identificar si había explosivos, pero luego de la inspección se descartó esa situación y se desmontó.

Por ahora, la primera hipótesis es que se trata de propaganda, pero por ahora no se ha referenciado la presencia real y armada del ELN en el Suroeste del departamento, ya que en ese territorio sí hay injerencia del Clan del Golfo y otros grupos ilegales, pero no del Ejército de Liberación Nacional, por lo que las autoridades se encuentran investigando la procedencia de estas banderas y la intención real.

El año pasado ocurrió lo mismo, pero en la población de El Retiro, Oriente de Antioquia, donde además de las banderas pintaron grafitis alusivos al ELN, zona donde históricamente no se ha registrado la presencia del grupo ilegal.