Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena: más de 7.7 millones de pasajeros movilizados en 2025

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena cerró 2025 con un total de 7.756.298 pasajeros movilizados, superando en 3,27 % la cifra registrada en 2024 y estableciendo un nuevo récord anual de movilización.

En el acumulado del año, el tráfico internacional creció 4,9 %, mientras que el doméstico aumentó 2,8 %, evidenciando un crecimiento sostenido de la operación aérea.

Diciembre de 2025 también marcó un importante hito para la terminal cartagenera, al movilizar 537.465 pasajeros domésticos, lo que representa un incremento del 5% frente al mismo mes de 2024. La movilización internacional alcanzó 168.393 pasajeros, un aumento del 5,38 % frente a diciembre del año anterior.

Este resultado consolida a diciembre como uno de los meses de mayor movilización de pasajeros del año y refleja el impacto positivo de la temporada alta de fin de año en la conectividad aérea de la ciudad.

El 2025 fue un importante año para la llegada de turistas internacionales a La Heroica, se registraron 1.752.903 de pasajeros provenientes de otras partes del mundo, un 4,9% más que el 2024. Convirtiendo a Cartagena en un destino apetecido por el turista extranjero.

Este desempeño se vio respaldado por hitos estratégicos en materia de infraestructura y conectividad. Durante el año, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez recibió por parte de la Aeronáutica Civil de Colombia la certificación como Aeródromo Internacional, un reconocimiento que acredita el cumplimiento de los más altos estándares operacionales, de seguridad y servicio.

A ello se suma el fortalecimiento de la conectividad aérea mediante la operación de rutas internacionales de temporada, que permitieron ampliar la oferta de destinos y facilitar la llegada de viajeros desde diferentes mercados, especialmente durante la temporada alta de fin de año, consolidando a Cartagena como uno de los principales puntos de entrada del turismo internacional al país.

“La temporada alta de fin de año fue clave para alcanzar estas cifras récord. El crecimiento en la movilización de pasajeros refleja la confianza de los viajeros y de las aerolíneas en Cartagena como destino, así como el esfuerzo operativo del aeropuerto para responder a una demanda creciente”, señaló Christian Carrazana, gerente del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez sigue consolidándose como una infraestructura estratégica para el turismo, el comercio y la conectividad aérea del país. De cara a 2026, la terminal continuará avanzando en mejoras operativas y de infraestructura que permitan responder de manera eficiente al crecimiento sostenido en la movilización de pasajeros.