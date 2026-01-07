A cuatro asciende el número de heridos por accidente de tránsito en Pericongo atendidos en hospital

La gerente de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, Diana Marcela Conde Martín, confirmó que los pacientes fueron trasladados desde centros asistenciales cercanos y actualmente reciben manejo por parte de los servicios especializados de la institución. Así mismo, anunció que un quinto paciente será remitido desde el Hospital de Timaná para su respectiva valoración.

El primer paciente atendido es un joven de 18 años, quien fue sometido a cirugía y permanece en observación en el área de recuperación. Presentó una amputación traumática del miembro inferior izquierdo.

El segundo caso corresponde a una mujer de 39 años, intervenida quirúrgicamente por los servicios de ortopedia y cirugía. La paciente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico reservado, debido a neumotórax, trauma craneoencefálico y fractura del miembro inferior izquierdo.

En horas de la tarde ingresó una tercera paciente, mujer de 51 años, diagnosticada con fractura de omóplato y trauma de tórax, quien permanece en observación en el servicio de urgencias.

Finalmente, en la tarde del martes fue admitido un hombre de 35 años, con luxación de hombro y trauma craneoencefálico leve, también bajo observación médica.

Desde el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito se reiteró que todos los protocolos de atención continúan activos, con el fin de garantizar una respuesta oportuna a las víctimas de este siniestro vial ocurrido en la vía nacional del sur del Huila.