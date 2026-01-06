Tras una riña, una secretaria de despacho y una contratista fueron apartadas de sus cargos en Amagá

Amagá- Antioquia

El alcalde del municipio de Amagá, Wilser Medina, informó que separó del cargo a la secretaria de Educación y a una contratista por una riña en la que se vieron involucradas en esa población hace varios días.

Según el mandatario, en la celebración de fin de año se registró una riña en el área urbana en la que participó Salomé Rojas, secretaria de Educación, la madre de ella y una hermana con otras personas, en la que hubo incluso utilización de armas blancas tipo machete. Este escándalo generó indignación en esa población del Suroeste de Antioquia, donde incluso el alcalde se pronunció rechazando este hecho y argumentando que los funcionarios públicos deben dar ejemplo, y aseguró que con la implicada ya se tomaron medidas.

“Nosotros vamos a separar del cargo a la secretaria de educación mientras adelantamos las indagaciones de cómo fue que se produjo ese escándalo. Si bien es en horario extralaboral, porque fue el primero de enero, a eso de las nueve, diez de la noche, pues, la verdad, nosotros como administración rechazamos y deploramos que estos actos ocurran, y más que sean inmersos funcionarios públicos”, manifestó el alcalde Medina.

Agregó que, en su defensa, la secretaria argumentó que estaba defendiendo a su madre y hermana, las cuales están siendo agredidas físicamente en el establecimiento físicamente.

“La verdad no se compadece con una funcionaria de las calidades de ella como secretaria de Educación, Cultura y Deporte, verse inmersa en este escándalo. Nosotros vamos a respetar el debido proceso, pero vamos a tomar acciones que guarden y conserven la imagen positiva que tiene la administración municipal ante la comunidad”.

Agrega que incluso una contratista identificada como Paulina López, quien es monitora de natación en la población, también saldrá de la administración, ya que no se le renovará el contrato para lo que le queda a la alcaldía. Ella también estuvo involucrada, pero no se observa en los videos difundidos en las redes sociales, recalcó el mandatario.