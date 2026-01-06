Sindicatos del Tolima se suman a la jornada de movilizaciones en respaldo a Petro

Tolima

Tras una reunión sostenida en las últimas horas, las centrales obreras o sindicatos del Tolima decidieron responder a la convocatoria de marchas y concentraciones hecha por el presidente Gustavo Petro, tras las amenazas de captura que lanzó en su contra su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.

Los movimientos sociales, los sindicatos, en cabeza de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y los sectores políticos afines al gobierno Petro, convocaron a una concentración en la plaza Manuel Murillo Toro de Ibagué, desde las 4:00 de la tarde del miércoles 7 de enero.

“Nos unimos a la convocatoria que nos hace nuestro presidente Gustavo Petro para defender la soberanía, la independencia y la democracia de nuestro país, porque las amenazas de intervenir y de acechar la autodeterminación de Colombia y de nuestra América no pueden ser la herramienta para interferir en las decisiones de los pueblos de todo el continente”, manifestó Jhonatan Varón, integrante de la CUT en el Tolima.

De acuerdo con la CUT del Tolima, las amenazas contra Gustavo Petro son equivalentes a atentar contra el Estado colombiano, por lo que consideran necesario evitar que en Colombia se repita lo ocurrido en Venezuela.

“Rechazamos de manera contundente y categórica la intervención militar de los Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela, porque demuestra que han dejado de lado los tratados internacionales y los de las Naciones Unidas. Así como intervinieron en Venezuela, en un futuro puede ser Colombia o cualquier país del mundo”, esgrimió Varón.

Se prevé que también hagan presencia en la concentración de Ibagué algunos representantes de sectores políticos como el Pacto Histórico, la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo.