6AM W6AM W

Actualidad

Policía señala a estructura Rodrigo Cadete por ataque armado que dejó 2 policías muertos en Caquetá

La W conversó con el comandante de la Policía de Caquetá, quien dio detalles del ataque armado en el que murieron dos uniformados y otros dos resultaron heridos.

Policía señala a estructura Rodrigo Cadete por ataque armado que dejó 2 policías muertos en Caquetá

Policía señala a estructura Rodrigo Cadete por ataque armado que dejó 2 policías muertos en Caquetá

02:20

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

S𝘂𝗯𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗔𝗹𝗳𝗼𝗻𝘀𝗼 𝗙𝗹𝗼́𝗿𝗲𝘇 𝗙𝗹𝗲𝗿𝗲𝘇 𝘆 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗥𝘂𝘀𝗯𝗲𝗹 𝗔𝗹𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼 𝗟𝗲𝘀𝗺𝗲𝘀 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼. Foto: Policía Nacional

Coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, se refirió al ataque armado en Cartagena del Chairá, Caquetá, que dejó dos policías muertos y dos más heridos, siendo estos últimos atendidos en Florencia.

Los policías asesinados en el ataque son: 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗔𝗹𝗳𝗼𝗻𝘀𝗼 𝗙𝗹𝗼́𝗿𝗲𝘇 𝗙𝗹𝗲𝗿𝗲𝘇 𝘆 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗥𝘂𝘀𝗯𝗲𝗹 𝗔𝗹𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼 𝗟𝗲𝘀𝗺𝗲𝘀 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼.

Sobre los responsables de los hechos, aseguró que en esa zona del país delinque la estructura Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques y Frentes, al mando de alias ‘Urias’.

Es una acción que, de acuerdo a los elementos de información, iba dirigida a nuestros uniformados”, señaló, por lo que descartó que se tratara de un atentado contra el municipio.

Finalmente, mencionó que ante la presencia de este grupo armado han estado en alerta ante las intenciones para atentar contra la fuerza pública o la población.

Escuche la entrevista aquí:

Policía señala a estructura Rodrigo Cadete por ataque armado que dejó 2 policías muertos en Caquetá

02:20

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad