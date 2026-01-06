El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Policía señala a estructura Rodrigo Cadete por ataque armado que dejó 2 policías muertos en Caquetá

Coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, se refirió al ataque armado en Cartagena del Chairá, Caquetá, que dejó dos policías muertos y dos más heridos, siendo estos últimos atendidos en Florencia.

Los policías asesinados en el ataque son: 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗔𝗹𝗳𝗼𝗻𝘀𝗼 𝗙𝗹𝗼́𝗿𝗲𝘇 𝗙𝗹𝗲𝗿𝗲𝘇 𝘆 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗥𝘂𝘀𝗯𝗲𝗹 𝗔𝗹𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼 𝗟𝗲𝘀𝗺𝗲𝘀 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼.

Sobre los responsables de los hechos, aseguró que en esa zona del país delinque la estructura Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques y Frentes, al mando de alias ‘Urias’.

¡𝗖𝗢𝗕𝗔𝗥𝗗𝗘 𝗔𝗧𝗔𝗤𝗨𝗘 𝗔 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜́𝗔𝗦!



“Es una acción que, de acuerdo a los elementos de información, iba dirigida a nuestros uniformados”, señaló, por lo que descartó que se tratara de un atentado contra el municipio.

Finalmente, mencionó que ante la presencia de este grupo armado han estado en alerta ante las intenciones para atentar contra la fuerza pública o la población.

