Organizaciones sociales y sectores políticos llaman a movilización en Medellín

Medellín, Antioquia

Medellín se sumará este miércoles 7 de enero a la movilización nacional convocada en respaldo a la soberanía y la democracia, en una jornada que reunirá a grupos sociales, organizaciones sindicales y sectores políticos en el centro de la ciudad.

La convocatoria en la capital antioqueña está prevista desde las 3:00 de la tarde en el Parque Bicentenario, en el barrio Boston, con salida a las 4:00 p. m. hacia el Centro Administrativo La Alpujarra, según información difundida por los organizadores.

La movilización hace parte del llamado nacional realizado por el presidente Gustavo Petro, quien convocó concentraciones simultáneas en plazas públicas del país para manifestar respaldo a la soberanía nacional y a la democracia, en medio de tensiones internacionales que, según el Gobierno, afectan la estabilidad regional y el respeto por la autodeterminación de los pueblos.

En ese contexto, el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales sindicales CUT (Central Unitaria de Trabajadores), CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) y CGT (Confederación General del Trabajo), así como confederaciones de pensionados, anunció su respaldo a la jornada.

En un pronunciamiento emitido el pasado 3 de enero, estas organizaciones rechazaron lo que califican como una agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, señalando que este hecho constituye, a su juicio, una violación a la soberanía y una amenaza para la paz de América Latina y el Caribe, con posibles impactos para Colombia.

Desde Antioquia, sectores políticos también han respaldado la movilización. El representante a la Cámara Alejandro Toro señaló que la jornada busca enviar un mensaje al país y a la comunidad internacional en defensa del mandato popular y frente a lo que considera presiones externas, convocando a la ciudadanía a concentrarse en el centro de Medellín.

Hasta el momento, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia no han emitido un pronunciamiento oficial específico sobre la movilización, aunque se espera que en las próximas horas se anuncien medidas relacionadas con movilidad, acompañamiento institucional y garantías para el desarrollo de la protesta pacífica.

La movilización podría generar afectaciones en la movilidad del centro de la ciudad, especialmente en el corredor entre el Parque Bicentenario y el Centro Administrativo La Alpujarra.