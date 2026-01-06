Ordenan medida de aseguramiento a un joven de 18 años por apuñalar a su hermano en Medellín / Paul Bradbury

Medellín

Un joven fue enviado a la cárcel por atacar con un puñal a su hermano durante una riña familiar en Medellín. Los hechos ocurrieron en medio de una situación de intolerancia en el barrio Prado Centro.

Según la fiscalía, el hecho violento ocurrió el pasado 30 de diciembre de 2025 en una vivienda del citado barrio. Allí el herido y hermano de la del agresor ingresó a la casa a golpearlo; luego salieron a la calle y en este sitio el joven de 18 años apuñaló a su familiar en el pecho dejándolo herido.

“La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde le salvaron la vida. Debido a la lesión ocasionada, recibió una incapacidad médico legal de 40 días”, dijo el ente investigador.

Además, manifestó que el joven, luego de su detención, fue presentado ante un juez con función de control de garantías que le impuso detención en centro carcelario luego de que la Fiscalía le imputara el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, el cual no fue aceptado por el judicializado.