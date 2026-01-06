Murió Carlos Arturo Piedrahíta, exrepresentante a la Cámara y director jurídico de Antioquia

Medellín, Antioquia

Carlos Arturo Piedrahíta Cárdenas falleció el 5 de enero de 2026. Nacido en Anorí el 8 de noviembre de 1956, fue abogado, político y docente universitario, con una trayectoria vinculada al servicio público y al Partido Liberal Colombiano.

Fue Representante a la Cámara por Antioquia durante dos periodos, entre 2002 y 2010, corporación en la que se desempeñó como vocero del Partido Liberal Colombiano entre 2008 y 2010.

Trayectoria en el sector público

Desde 2016, Piedrahíta Cárdenas se desempeñaba como director jurídico de la Gobernación de Antioquia. En ese cargo lideró procesos jurídicos y administrativos de la administración departamental.

Su paso por el Congreso estuvo marcado por su participación en debates legislativos y por la vocería liberal en la Cámara de Representantes durante el cierre de su periodo parlamentario.

Labor académica

Además de su actividad política, ejerció como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Latinoamericana, donde dictó cursos de Derecho Laboral, combinando la docencia con su ejercicio profesional.

El fallecimiento de Carlos Arturo Piedrahíta Cárdenas se produjo el 5 de enero de 2026. Las autoridades departamentales y sectores políticos han iniciado pronunciamientos institucionales tras conocerse la noticia.