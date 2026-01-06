La patrulla púrpura de la Policía evitó un feminicidio en Samaná, Caldas

Manizales

Unidades policiales se desplazaron de inmediato al lugar, el cual se encuentra aproximadamente a 90 minutos de la cabecera municipal.

“Al llegar, la comunidad orientó a los uniformados hacia la víctima, quien presentaba una lesión en la cabeza. De manera inmediata fue atendida por el personal de salud que acompañaba el procedimiento policial. Uniformados lograron ubicar al presunto agresor en su lugar de residencia, donde fue identificado como un hombre de 26 años de edad, el cual es capturado en flagrancia, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.”, coronel Luis Sandoval, comandante de la Policía de Caldas

La mujer fue trasladada al Hospital San José de Samaná, donde es valorada por el personal médico, quienes informaron que no presenta lesiones de gravedad que comprometen su vida.

Es importante mencionar que al solicitar antecedentes al capturado le figura orden de captura por el delito de Tentativa Homicidio, por el juzgado promiscuo del circuito de Pensilvania Caldas.

“La Policía Nacional reafirma su firme compromiso con la protección de las mujeres, promoviendo la defensa de sus derechos, la prevención de la violencia de género y la garantía de una convivencia pacífica en todo el territorio nacional. Este compromiso se traduce en acciones concretas para salvaguardar la integridad, la seguridad y la dignidad de todas las mujeres, contribuyendo así a una sociedad más justa e igualitaria.” Dijo el coronel