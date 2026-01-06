Horóscopo del Profesor Salomón HOY, 6 de enero: Leo y Sagitario, para el amor, nunca es tarde

Hoy es una fecha importante, el 6 es el número del gran poder y de la gran fuerza. Este representa dominio, autoridad y dominio. Las personas nacidas en este número, son prósperas y fuertes. Este año estará lleno de desafíos, de logros y de estabilidad. Un número relevante a tener en cuenta, es el 2792.

El profesor Salomón les recomienda a estas personas hacer una oración a los Reyes Magos con tres peticiones, en concreto para que llegue mucho dinero y amor.

Color del día: azul.

azul. Número para hoy: 4098.

4098. Fruta del día: mandarina.

mandarina. Código sagrado: 88829

Horóscopo del día 26 de diciembre

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas de este signo, la estabilidad viene en camino, no importa si todo se ve algo movido, todo a su tiempo. No importa si es en el amor, en el trabajo, en su casa, debe tener fe en que las cosas irán y cambiarán para mejor. Tenga seguridad en las cosas que hace y pide, no lo olvide, tenga fe para gozar de esa estabilidad. Una llamada llegará y le traerá alegría.

Número del día: 9850.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas nacidas bajo este signo, el dinero comenzará a fluir de una forma increíble, de varias fuentes vendrá. Propuestas y negocios se le presentarán para ayudar y contribuir a sus finanzas. Para aquellos que hayan querido cambiar de empleo o que quieren iniciar un proyecto, les irá muy bien.

Número del día: 2378.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para las personas del signo piscis, este será su año, prepárense para recuperar dinero que prestó y demás, todo regresará a sus manos. Muchas cosas importantes vienen en camino para cambiar cosas, ya sea de casa o de sitio. Tenga cuidado con las personas envidiosas, evite contar sus proyectos, la gente no siempre quiere verle triunfar.

Número del día: 1473.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para los nacidos bajo el signo de aries, la carta de la justicia muestran que muchas situaciones se van a estabilizar si estaban en desorden, sea paciente. Lo mejor está por venir, recuerde que ustedes son de los signos privilegiados para este año. Muchas bendiciones llegan en todos los campos.

Número del día: 2328.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, el amor y la armonía regresan a su vida. Esta será la próxima meta a conquistar, las cartas muestran que es hora de recuperar a la persona que usted quiere, fortalezca esta área. En el trabajo, si no tiene, conseguirá, sino, la ascenderán o cambiará, todo lo relacionado con su parte laboral irá de mejor en mejor.

Número del día: 3105.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas del signo sagitario, algunas cosas se han querido bloquear, van a empezar a andar bien, se va a despejar para que usted tenga buenos resultados. Las cartas muestran que debe reconciliarse con su parte amorosa, revise que debe mejorar y fortalecer, nunca es tarde.

Número del día: 1864.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas nacidas en Tauro, comienzan nuevos territorios para todo eso que ustedes tenían en mente. Se abren nuevos caminos en los que se le presentarán oportunidades de trabajo, de cambios y actividades. Las cartas muestran que todo le va a salir bien, en todo lo que pacte.

Número del día: 3330.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas nacidas bajo este signo, las cartas muestran que mucha paz y armonía llegarán. Todos aquellos planes le darán resultados, además, tendrá estabilidad laboral. Para algunos, si piensan realizar un curso o algo relacionado con el estudio, todo se le dará y obtendrá buenos resultados.

Número del día: 3098.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas del signo capricornio, este año viene con muchas bendiciones, sobre todo en área financiera. Las cartas muestran que todo lo relacionado con la venta y compra de apartamentos, casas y terrenos, le saldrá a su favor.

Número del día: 8156.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas nacidas bajo el signo de Géminis, comienza un nuevo ciclo importante para su vida. En estos días, si llegó a recibir malas noticias, tómelo con calma, no permita que eso le amargue el año. Recuerde, todo cambio es una oportunidad nueva.

Número del día: 4077.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para las personas nacidas bajo este signo, siga adelante con todos sus proyectos de trabajo, de negocios, de los que sea. Nada ni nadie podrá detenerlo. Recuerde que se vienen cambios a los que deberá adaptarse, además, las cartas muestran que un dinero que viene en camino, tendrá que saberlo usar.

Número del día: 3088.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Acuario, una carta de vencimiento, muestra que todas las cosas que esté planeando, se darán, pero recuerde que debe priorizar algunas. Escríbalas y repítalas, esto hará que conforme avance el año, cada una se vaya cumpliendo. ¡Tenga fe!

Número del día: 3214.

