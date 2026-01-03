Estamos alegres por captura de Nicolás Maduro, pero no podemos cantar victoria: venezolano, Quindío

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con Deixon Romero, es el director de la Asociación de Venezolanos del Quindío, Asovequin y la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en las últimas Horas.

No dormimos ni aquí en Colombia ni en Venezuela

Deixon Romero: noche larga, noche que empezó a partir de la de la 1 de la mañana que empezamos a recibir noticias desde de Venezuela. Terminé acostándome un ratico nada más a las 6 de la mañana para despertarme a las 8:30 y estar pendiente, seguir pendiente hasta ahorita que culminaron las declaraciones del presidente Trump.

Con mucha alegría de que ya como quien dice esté en las manos de ley el dictador venezolano, sin embargo, también entendiendo de que es una organización criminal y que y que va a haber un proceso de transición. O sea, no podemos todavía cantar victoria, hay que esperar cómo se van desarrollando los procesos.

Llamado a no cantar victoria

Deixon Romero: El llamado es a la calma, el llamado a mi comunidad es a estar en calma, a estar pendientes y como quien dice, rogando a Dios de que esta transición sea lo menos traumática posible. Pero Sí, efectivamente, confiando también de que ya estamos en el proceso de transición, de que con el favor de Dios prontamente volvamos a tener una democracia en Venezuela.

¿usted ha podido hablar con los compatriotas allá, con su familia en Venezuela? ¿Qué le han dicho?

Sí, he estado en contacto de comunicación. Efectivamente, el bombardeo fue sobre Caracas y algunos puntos estratégicos, sobre todo lo que se denota que fueron los puntos estratégicos de escape, los principales aeropuertos, los aeródromos cercanos a Caracas, como Higuerote, como el aeropuerto principal de Maiquetía, todo eso, pero ahí como como lo dije, estamos todos a la expectativa. Fue un ataque muy quirúrgico, sí, hay algunas bajas, por supuesto, pero no como como se de repente en un momento se planteaba que se veía un conflicto bélico en Venezuela, iba a haber mucho derramamiento de sangre. De verdad que tres destacable que esto fue bastante quirúrgico.

A la expectativa de la transición

Deixon Romero: es un tema que es de desarrollo, ellos verán cómo hacen esta transición. Si hay un recule por parte de los adeptos del régimen, esto como quien dice escapa de las manos de cualquiera de nosotros los venezolanos que estamos por fuera. Esto es un tema que van a manejar netamente la presidencia de Trump, lo que sí destaco es que lo dijeron abiertamente, “Venezuela va a tener la transición.” Y vamos a estar presente en ella, o sea, lo cual significa que ellos tienen el control y ellos van a buscar implementar de nuevo la democracia en Venezuela.

No podemos ser triunfalistas

Deixon Romero: esto apenas está empezando, esto va a ser un proceso de largo aliento, no podemos ser triunfalista ahorita, hay que esperar, hay que ver cómo se desarrollan las acciones para ver cómo se logra esa transición.

Llamado al pueblo venezolano a la calma

El llamado es a la calma, tener paciencia., tampoco podemos tapar el sol con un dedo en el sentido de que nosotros los venezolanos amamos nuestra tierra. Y no sería nada ilógico el pensar que de una vez como venezolano, al ver de repente que va a haber una posible libertad en Venezuela, ya de una vez estés pensando en regresar, es algo totalmente lógico,

Nosotros salimos de Venezuela obligados

Deixon Romero: nosotros no salimos de Venezuela porque quisimos, salimos de Venezuela obligado, hay quienes hemos aprendido a amar las tierras que nos acogieron, como por ejemplo mi persona, yo amo y quiero a Colombia y digo abiertamente que soy venezolano de nacimiento, colombiano y cuyabro por adopción. Pero también hay quienes tienen muy fuerte el arraigo a Venezuela y lo único que han deseado desde que salieron es regresar.

Entonces, es que netamente la condición del ser humano y hay que respetarlo y esperemos que ojalá efectivamente se concrete la libertad de Venezuela y aquellos que deseen regresar regresen y construyan país.