Reforma agraria: familias campesinas del Magdalena Medio reciben más de 18 mil hectáreas de tierras

En el marco de la Reforma agraria liderada por el gobierno nacional, decenas de familias campesinas de 10 municipios del Magdalena Medio recibieron 18.021 hectáreas de tierra. En el acto celebrado en el coliseo Ventura Castillo, en el municipio de La Dorada (Caldas), el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, afirmó que pese a los obstáculos presentados, están entregando estas tierras, aunque faltan más de la mitad por otorgar.

Misión: entrega de tierras

“Identificamos 41.000 hectáreas y una promesa que lanzamos, estamos entregando 18.000 hectáreas al Magdalena Medio y falta más de la mitad. Muchos terrenos habían llegado a la agencia, ya estaban a nombre de esta, pero jamás se recuperó, bienes extintos del 2013, 2014, 2015 y 2017 siguen, indebidamente, ocupadas por personas que no son campesinos, se han lucrado con los bienes del Estado, por eso tenemos la misión de duplicar estas operaciones de recuperaciones de tierra y avanzar en la compra de tierras y mejorar el acompañamiento institucional”, señaló el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.

Envío un mensaje a los mandatarios locales a que vean este hecho como un acto primordial, por eso aseguró que la reforma agraria puede ser el motor de desarrollo que brinda justicia y equidad. Asimismo, pidió a los campesinos de la región ser responsables con lo obtenido, con el fin de consolidar las organizaciones sociales y pidió coherencia al ejercer el trabajo en las fincas, luego de una deuda histórica que tenían con estos pobladores.

Las tierras en manos de campesinos y no de testaferratos

Desde la SAE aseguran que dentro de poco se completará un millón de hectáreas para transferir a la ANT. Dentro de la presente entrega, la Sociedad de Activos Especiales dio a la Agencia Nacional de Tierras terrenos ubicados en Puerto Triunfo (Antioquia), Puerto Boyacá (Boyacá), Cimitarra (Santander), entre otros, las cuales pertenecían a líderes paramilitares como Gonzalo Rodríguez Gacha, por eso la Directora de la SAE, puntualiza que todas las entidades del Estado apoyen a los beneficiarios.

“No olvidemos que personajes nefastos como Ledher, ‘Don Mario’, entre otros, regresen a través de sus testaferros, desde la SAE colaboraremos con otros elementos que podamos entregar. Por ejemplo, la gente pide maquinaria amarilla, pero hay poca, por eso propongo que las que son utilizadas en minería ilegal y son incautadas, sean entregadas al campesinado, no las destruyan y ese es el llamado que hago al general Triana”, manifiesta Amelia Pérez.

Beneficiario de la región

Arnulfo Muñoz, es habitante de la región e integrante de una asociación de pescadores, agradece al gobierno nacional por las hectáreas de tierra recibida, cuenta que fue contactado por la ANT para contarle el proceso. En su intervención durante el evento de entrega de tierras, pidió al presidente Petro, a la ANT y a la Directora de la SAE maquinaria amarilla, ya que necesitan arreglar el terreno donde trabajarán próximamente.